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Bilim insanları Ay'ı Nuh'un Gemisi'ne çevirmeye çalışıyor

Olası bir felaket için insanlığa bir "sigorta poliçesi" sunmak isteyen bilim insanları, 6,7 milyon türün sperm örneklerini Ay'a götürüp orada saklamayı önerdi. Türlerin varlığını tehdit edecek herhangi bir felakette Ay'a gidip sperm örneklerini alarak yaşamı devam ettirebileceğiz.

12 Mart 2021 Cuma 11:25
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Bilim insanları Ay'ı Nuh'un Gemisi'ne çevirmeye çalışıyor

Arktik Okyanusu'nda, Norveç bağlı bir takımada olan Svalbard’da, hemen her ülkeden yaklaşık bir milyon bitkiye ait tohumların saklandığı Kıyamet Deposu ya da Kıyamet Ambarı olarak bilinen sığınak benzeri bir yapı bulunuyor. Bu ilginç yapının amacı, olası bir felakette bitki türlerinin varlığını sürdürebilmek.

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Kıyamet Deposu’ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi öneriyor. Buna göre Dünya üzerinde bulunan 6,7 milyon türün sperm, yumurta, spor ve tohum örnekleri, Ay’a götürülerek burada inşa edilecek sığınak benzeri bir yapıda saklanacak.

Webtekno'da yer alan bilgilere göre, 6,7 milyon türün spermini Ay'a götürmek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu kurmak için gerekenden 6 kat daha fazla uzay uçuşu gerektiriyor.

Önerilerini Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunan bilim insanlarına göre bu yöntem, küresel bir sigorta poliçesi anlamına geliyor ve insanlığı yok olmaktan korumayı vadediyor. Bilim insanlarına göre Dünya’da bir Kıyamet Ambarımız olsa da olası bir ölümcül salgın, süpervolkan patlaması, nükleer savaş gibi durumlarda bu ambara ulaşmak ya da korumak çok da mümkün olmayacak.

IFL Science tarafından paylaşılan bilgilere göre Ay’da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay’a taşımamız için doğal uydumuza 250 uçuş gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu açıklamak için karşılaştırmak gerekirse; Uluslararası Uzay İstasyonu, 40 uçuşta inşa edilebilmişti.

Bilim insanlarının türleri devam ettirebilmek adına çeşitli koruma yöntemleri geliştirmesini anlamak mümkün. Bununla birlikte türlerin devamlılığını etkileyecek seviyede bir nükleer felakette Ay’a gidip orada saklamış olduğumuz spermleri alıp Dünya’ya geri getirerek türün devamını nasıl sağlayabileceğimiz kısmı tamamen muamma.

NTV

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