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Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı

Her kedi sahibi için kendi tüylü dostu şüphesiz ki en güzeli...

27 Kasım 2021 Cumartesi 20:57
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Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı
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Her kedi sahibi için kendi tüylü dostu şüphesiz ki en güzeli... Fakat bilim insanları, dünyadaki herkese güzel ve sevimli kedileri belirlemek için ilginç bir çalışma yaptı. Altın oran kullanarak, dünyadaki popüler 46 kedi ırkını inceleyen araştırmacıların listesinde Türkiye'ye özgü de iki kedi türü yer aldı.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 1

İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan” altın oranı” en iyi bilinen 46 kedi ırkına uyguladı.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 2

“1,62”lik altın oranın kullanıldığı çalışmada,  Norveç orman kedisi, Russian Blue, Manx,  Ankara kedisi ve Van kedisi en güzel kedileri oluşturdu.  Buna karşılık, Himalaya, Peterbald ve İran kedisinin matematiksel olarak en az güzel olduğu görüldü.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 3

All About Cats'in kurucusu Doron Wolffberg, "Kedi severler her kedinin güzel olduğunu iddia etseler de, altın oran daha objektif sonuçlar sunuyor” dedi.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 4

ALTIN ORAN NEDİR?

Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 5

KEDİLER SİMETRİK BİR YÜZDEN DAHA FAZLASI...

Wolffberg, “Bir yüzü veya nesneyi bu orana ne kadar yakın algılarsak, simetri arayan beyinlerimiz için estetik açıdan o kadar çekici oluyor. Fakat bilimin ne söyleyeceğinden bağımsız olarak, küçük yüzleri ne kadar asimetrik olursa olsun  tüm kedilerin büyüsüne kapılmamak elde değil. 

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 6

Bir kediyle bağ kuran herkes, onun güzelliğini ve çekiciliğini yüzlerinden çok daha derine indiğini fark eder. Aslında geçmişte neden onlara tanrı olarak tapıldıklarını anlamak zor değil” dedi.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 7

Bununla birlikte araştırmacılar, yaptıkları çalışmada en iyi bilinen 46 kedi ırkını inceledi. Ardından, bu kedilerin yüz özellikleri ölçüldü. Bu değerler, yüz uzunluğu, yüz ve burun genişliğinin yanı sıra başın tepesinden göz bebeklerİne kadar olan uzaklığı içeriyor.

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 8

İŞTE BİLİME GÖRE EN GÜZEL KEDİLER... 

10. EGYPTİAN MAU

ORAN: 1,72

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 9

10. ANKARA KEDİSİ

ORAN: 1,72

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,10

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 10

9. MAİNE COON

ORAN: 1,71

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 11

7. SİYAM KEDİSİ

ORAN: 1.55

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 12

7. SELKİRK REX

ORAN: 1,69

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 13

6. AMERICAN CURL

ORAN: 1,56

ALTIN ORANDAN FARKILIĞI: 0,06

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 14

4. SİBİRYA KEDİSİ

ORAN: 1,67

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,05

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 15

4. RAGAMUFFİN

ORAN: 1.67

ALTIN ORANDAN FARKLILIK: 0,05

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 16

1. MANX

ORAN: 1.59

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 17

1. RUSSIAN BLUE

ORAN: 1,65

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 18

1. NORVEÇ ORMAN KEDİSİ

ORAN: 1,65 

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 19

VAN KEDİSİ EN GÜZEL KEDİLER ARASINDA 30. SIRADA

ORAN: 2.01

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,39

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 20

BİLİME GÖRE EN ÇİRKİN KEDİLER

37. HABEŞ KEDİSİ

ORAN: 2,16

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.54

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 21

38. ORIENTAL SHORTHAIR

ORAN: 2.21

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.59

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 22

39. DEVON REX

ORAN: 2.25

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.63

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 23

39. SAVANNAH

ORAN: 2,25

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,63

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 24

41. HAVANA BROWN

ORAN: 2,55

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,93

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 25

42. SİNGAPURA

ORAN: 3,37

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 1,75

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 26

43. EXOTİC SHORTHAİR

ORAN: 3,83

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 2.21

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 27

44. İRAN KEDİSİ

ORAN: 7,49

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 5.87

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 28

45. PETERBALD

ORAN: 19,78

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 18,16

Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı (Türkiye'ye özgü iki kedi türü listede) - 29

46. HİMALAYAN

ORAN: 58,59

ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 56,87

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