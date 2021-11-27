Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı

KEDİLER SİMETRİK BİR YÜZDEN DAHA FAZLASI...

Wolffberg, “Bir yüzü veya nesneyi bu orana ne kadar yakın algılarsak, simetri arayan beyinlerimiz için estetik açıdan o kadar çekici oluyor. Fakat bilimin ne söyleyeceğinden bağımsız olarak, küçük yüzleri ne kadar asimetrik olursa olsun tüm kedilerin büyüsüne kapılmamak elde değil.