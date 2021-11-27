Bilim insanları en güzel ve en çirkin kedi türlerini açıkladı

Her kedi sahibi için kendi tüylü dostu şüphesiz ki en güzeli... Fakat bilim insanları, dünyadaki herkese güzel ve sevimli kedileri belirlemek için ilginç bir çalışma yaptı. Altın oran kullanarak, dünyadaki popüler 46 kedi ırkını inceleyen araştırmacıların listesinde Türkiye'ye özgü de iki kedi türü yer aldı.
İngiltere merkezli All About Cats adlı kuruluştan araştırmacılar, güzelliği orantılarla tanımlayan matematiksel bir kavram olan” altın oranı” en iyi bilinen 46 kedi ırkına uyguladı.
“1,62”lik altın oranın kullanıldığı çalışmada, Norveç orman kedisi, Russian Blue, Manx, Ankara kedisi ve Van kedisi en güzel kedileri oluşturdu. Buna karşılık, Himalaya, Peterbald ve İran kedisinin matematiksel olarak en az güzel olduğu görüldü.
All About Cats'in kurucusu Doron Wolffberg, "Kedi severler her kedinin güzel olduğunu iddia etseler de, altın oran daha objektif sonuçlar sunuyor” dedi.
ALTIN ORAN NEDİR?
Matematikte iki miktardan büyük olanın küçüğe oranının, miktarların toplamının miktarların büyük olanına oranı ile aynı olması anlamına geliyor. Altın oran aynı zamanda antik çağdan bu yana sanat ve mimaride en iyi uyum ve oranları veren düzen bağıntısı olarak kabul ediliyor.
KEDİLER SİMETRİK BİR YÜZDEN DAHA FAZLASI...
Wolffberg, “Bir yüzü veya nesneyi bu orana ne kadar yakın algılarsak, simetri arayan beyinlerimiz için estetik açıdan o kadar çekici oluyor. Fakat bilimin ne söyleyeceğinden bağımsız olarak, küçük yüzleri ne kadar asimetrik olursa olsun tüm kedilerin büyüsüne kapılmamak elde değil.
Bir kediyle bağ kuran herkes, onun güzelliğini ve çekiciliğini yüzlerinden çok daha derine indiğini fark eder. Aslında geçmişte neden onlara tanrı olarak tapıldıklarını anlamak zor değil” dedi.
Bununla birlikte araştırmacılar, yaptıkları çalışmada en iyi bilinen 46 kedi ırkını inceledi. Ardından, bu kedilerin yüz özellikleri ölçüldü. Bu değerler, yüz uzunluğu, yüz ve burun genişliğinin yanı sıra başın tepesinden göz bebeklerİne kadar olan uzaklığı içeriyor.
İŞTE BİLİME GÖRE EN GÜZEL KEDİLER...
ORAN: 1,72
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09
10. ANKARA KEDİSİ
ORAN: 1,72
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,10
9. MAİNE COON
ORAN: 1,71
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,09
7. SİYAM KEDİSİ
ORAN: 1.55
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07
7. SELKİRK REX
ORAN: 1,69
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,07
6. AMERICAN CURL
ORAN: 1,56
ALTIN ORANDAN FARKILIĞI: 0,06
4. SİBİRYA KEDİSİ
ORAN: 1,67
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,05
4. RAGAMUFFİN
ORAN: 1.67
ALTIN ORANDAN FARKLILIK: 0,05
1. MANX
ORAN: 1.59
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
1. RUSSIAN BLUE
ORAN: 1,65
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
1. NORVEÇ ORMAN KEDİSİ
ORAN: 1,65
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,03
VAN KEDİSİ EN GÜZEL KEDİLER ARASINDA 30. SIRADA
ORAN: 2.01
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,39
BİLİME GÖRE EN ÇİRKİN KEDİLER
ORAN: 2,16
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.54
38. ORIENTAL SHORTHAIR
ORAN: 2.21
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.59
39. DEVON REX
ORAN: 2.25
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0.63
39. SAVANNAH
ORAN: 2,25
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,63
41. HAVANA BROWN
ORAN: 2,55
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 0,93
42. SİNGAPURA
ORAN: 3,37
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 1,75
43. EXOTİC SHORTHAİR
ORAN: 3,83
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 2.21
44. İRAN KEDİSİ
ORAN: 7,49
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 5.87
45. PETERBALD
ORAN: 19,78
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 18,16
46. HİMALAYAN
ORAN: 58,59
ALTIN ORANDAN FARKLILIĞI: 56,87