Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek

İngiltere’nin önemli üniversitelerinden University College London (UCL) tarafından yapılan dinamik modellemeye göre İngiltere’nin sürü bağışıklığı eşiğini Pazartesi günü geçeceği açıklandı.



UCL tarafından yayınlanan araştırmaya göre, virüse karşı aşı yoluyla veya önceki enfeksiyonla korunan kişi sayısı 12 Nisan'da yüzde 73,4'e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi.



İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yapılan ve 14 Mart’ı son gün olarak sayan araştırmada ise, İngiltere’deki kişilerin tarih itibarıyla yüzde 54’ünün virüse karşı antikor sahibi olduğu belirtilirken University College London (UCL) tarafından yapılan araştırma bu veriler yardımıyla gerçekleşti.

Araştırma raporunda 14 Mart’tan bu yana 7,1 milyon kişiye daha aşı uygulandığı belirtilirken, ülkede 24 gün içerisinde yaklaşık 100 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.



HER 10 KİŞİDEN BİRİ DOĞUŞTAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA SAHİP



Her 10 kişiden birinin daha önce gerçekleşen corona virüsler nedeniyle doğuştan bağışıklığı olduğu belirtilen araştırmada, diğer kişilerin de T hücreleri yoluyla bağışık olabileceğinin altı çizildi.



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından University College London profesörü Karl Friston, “Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı” derken, “Bağışıklığı tetikleme açısından aşılamanın tahmini etkinliği hesaba katılırken, bu modele göre nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışık olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

YETİŞKİNLERİN YARISINDAN FAZLASI BİR DOZ AŞI OLDU



İngiltere’de yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasının en az bir doz Covid-19 aşısı aldığını hatırlatan Friston, “insanların yaklaşık yüzde 42'sinin virüse maruz kaldığı ve yüzde 10’unun da doğuştan virüse bağışıklığı olduğu tespitiyle aşılama oranlarıyla birlikte Pazartesi günü itibarıyla İngiltere sürü bağışıklığı eşiğini geçecek” ifadelerini kullandı.



Telegraph’ın haberinde University College London (UCL) tarafından yapılan yeni araştırmanın daha önce Imperial College tarafından yayınlanan ve Mart ayı sonuna kadar nüfusun sadece yüzde 34’ünün bağışıklık üreteceğini öne süren modellemeyle tam bir tezat oluşturduğu belirtildi.