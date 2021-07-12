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Bilim İnsanları, Köpek Mamalarında Bulunan Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler Konusunda Uyardı

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Bilim insanları, farklı çiğ köpek mamaları içinde ve hayvanlardan insanlara bulaşan bir bakterinin "tedavi edilemez" olma riski altında olduğu konusunda uyardı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:15
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Bilim İnsanları, Köpek Mamalarında Bulunan Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler Konusunda Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre köpeklerden insanlara geçebilen ve antibiyotiklere dirençli olan "süper bakteriler" halk sağlığına yönelik küresel tehditlerden biri.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kongresi'nde sunulacak olan raporlarla ilgili açıklamalarda bulunan araştırmacılar, "Köpeklerin çiğ gıda ile beslenmeleri, antibiyotiğe dirençli bakterilerin yayılmasını körüklüyor olabilir" dedi.

ÇİĞ KÖPEK MAMALARINDA BULUNUYOR

Porto Üniversitesi'nden bir ekip, 25 farklı markaya ait 55 köpek maması örneğini analiz etti. Çalışmada 'enterokok' adlı bakterilerin izini sürmek için 14 farklı çiğ dondurulmuş mama türü de incelendi.

Araştırmacılar, analiz edilen tüm çiğ köpek maması örneklerinin güçlü bir antibiyotik olan Linezolid antibakteriyel ajana dirençli olan enterokoklar içerdiği bulgusuna ulaştı.

Söz konusu bakteriler, insan ve hayvan bağırsaklarında zararsız bir şekilde yaşayabiliyor. Ancak vücudun diğer bölgelerinde tehlikeli olabiliyor ve antibiyotiklere dirençli olmaları nedeniyle ölümcül etkileri olabiliyor.

Genetik sıralama ile çiğ köpek mamasındaki bu antibiyotiğe dirençli bakterilerin Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'daki hastalarında bulunan bakterilerle aynı türden oldukları ortaya çıktı.

Araştırmacı Ana Freitas, "İnsanların köpeklerle yakın teması ve incelenen markaların farklı ülkelerde ticarileştirilmesi, uluslararası bir halk sağlığı riski oluşturuyor. Avrupalı ​​yetkililer, evcil hayvanlara çiğ diyet verilirken potansiyel sağlık riskleri hakkında farkındalık yaratmalı ve içerik seçimi ve hijyen uygulamaları dahil olmak üzere köpek maması üretimi gözden geçirilmelidir" dedi.

Araştırmacılar, köpek sahiplerinin evcil hayvan mamalarına dokunduktan ve tuvaletini temizledikten sonra ellerini yıkamaları gerektiğini de vurguladı.

ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ BAKTERİLER CİDDİ BİR TEHDİT

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), antibiyotik direncini insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak sınıflandırıyor.

İlaca dirençli enfeksiyonlar dünya çapında yılda yaklaşık 700.000 insanı öldürüyor ve BM, önlem alınmazsa 2050 yılına kadar bu sayının 10 milyona çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Antibiyotiğe dirençli olan bakteriler küçük yaralanmaları ve yaygın enfeksiyonları potansiyel olarak "ölümcül" hale getirebiliyor.

İnsanlarda ve çiftlik hayvanlarında bu tür ilaçların aşırı kullanımı nedeniyle son yıllarda bakterilerin direnci ciddi ölçüde arttı.

Türkiye, uzun süredir dünyada en çok antibiyotiğin kullanıldığı ülkelerden biri.

Anahtar Kelimeler:
çiğ Köpek MamalarıKöpek MamalarıAntibiyotiğe Dirençli Bakteriler
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