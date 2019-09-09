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Bilim insanları şaşkına döndü

Rusya Federasyonu'na bağlı Sibirya'nın güneyindeki Tuva Cumhuriyeti'nde kazı gerçekleştiren arkeologlar, günümüzdeki akıllı telefonları andıran bir obje buldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:08
Bilim insanları şaşkına döndü

“Rus Atlantis’i” olarak anılan mezar yerinde çalışma yürüten bilim insanları, 2 bin 137 yıllık olduğu tespit edilen dikdörtgen nesneyi genç bir kadının mezarında buldu.

Üzerinde bugünkü cep telefonlarındaki tuşları andıran noktalar bulunan objenin aslında Çin işleriyle süslenmiş bir kemer tokası olduğu belirtildi. Oltu taşından yapılan tokanın boyutları ise 18’e 9 santimetre…

EurAsia Keşif Derneği’nden Pave Leus, arkeologları şaşırtan objenin Nataşa takma ismiyle anılan kadının mezarında bulunduğunu belirtirken, Nataşa’nın akıllı telefona benzer bir nesneyle gömülmesinin kazı alanındaki en ilginç şeylerden biri olduğunu söyledi.

Bilim insanları kemer tokasının yaşını ise üzerindeki süsleme amacıyla kullanılan Çin paralarından belirledi.

Siberian Times gazetesinin haberine göre; bu tarihi eser 2016 yılında bulundu fakat sonuçları kamuoyuyla yeni paylaşıldı.

Tuva Cumhuriyeti, adını, Türk halklarından biri olan Tuvalardan alıyor.

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Bilim InsanlarıHaberDünya
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