Bilim insanları tarih verdi

ABD’li bilim insanları 28 Kasım’da Güneş atmosferinde bir delik tespit ettiklerini duyurdu. Güneş’in ekvatorundan geçen ekvatoral koronal deliğin 'Dünya'ya bakan bir konumda tespit edildiği' belirtildi.

Araştırmacılar, Güneş fırtınasının şiddetini 'G1' olarak derecelendirdi. Bu nedenle, elektrik şebekesinde dalgalanmalara ve uydular için sorunlara neden olabilmesine rağmen, fırtınanının zararının oldukça küçük olacağı kaydedildi.

GÜNEŞ FIRTINASI DÜNYA'YI NASIL ETKİLİYOR?

Jeomanyetik fırtına olarak da bilinen bir Güneş fırtınası ile Güneş’ten gelen enerjinin bir kısmı ve küçük parçacıklar kuzey ve güney kutuplarındaki manyetik alan çizgilerinden Dünya atmosferine geçebiliyor.

Ardından bu parçacıklar Dünya’nın atmosferindeki gazlarla etkileşime girerek gökyüzünde auroralar olarak bilinen kutup ışıklarını oluşturuyor.

Oksijen yeşil ve kırmızı ışık yayarken, nitrojen ise mavi ve mor renkte parlıyor. Dünyanın kuzeyinde, auroralar resmi olarak aurora borealis veya Kuzey Işıkları olarak bilinirken, güneyde olay aurora australis olarak adlandırılıyor.

Diğer taraftan Güneş fırtınaları, Dünya yüzeyindeki insanlar için tehlikeli değil, ancak elektrik şebekeleri ve GPS sinyallerinde parazite neden olabilir. 1859'da, Carrington olayı olarak bilinen devasa bir jeomanyetik süper fırtına, yeryüzündeki iletişimi bozmuştu.



GÜNEŞ FIRTINALARI YERYÜZÜNDEKİ İLETİŞİMİ NASIL BOZUYOR?

California Üniversitesi taraından yeni yapılan bir araştırma ise dünyanın devasa denizaltı iletişim kabloları ağındaki güvenlik açıkları nedeniyle şiddetli bir Güneş fırtınasının ardından internetin haftalarca kesintiye uğrayabileceğini tahmin etti.

Öte yandan, bilim insanlarına göre, yoğun Güneş fırtınalarının neden olduğu elektromanyetik dalgalanmalar, internetin omurgasını oluşturan fiber optik kablolara doğrudan zarar veremiyor. Ancak,Güneş fırtınaları uzun mesafelerde bağlantıları sürdürmek için gerekli olan, denizaltı kabloları boyunca yerleştirilmiş sinyal yükselticileri devre dışı bırakma potansiyeline sahip.

Astrofizikçilere göre, önümüzdeki 10 yıl içinde yıkıcı bir bozulmaya neden olabilecek Güneş fırtınası olasılığı yüzde 1,6-12 arasında bulunuyor.