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Bilim insanları uyardı: Kanser bulaşıcı olabilir!

Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsü’nden (CIFAR) bir grup bilim insanı, onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabileceği görüşünü ortaya attı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:29
Bilim insanları uyardı: Kanser bulaşıcı olabilir!

Alman Focus dergisinin Kanadalı uzmanların ‘İnsanlar ve Mikrobiyom' adlı araştırma çalışmasına dayandırdığı haberde, onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabilme olasılığına dikkat çekildi.

Makaleye göre mikrobiyom, ciltte veya organlarda bulunan çok sayıda küçük bakterilerin oluşturduğu topluluklar olarak biliniyor.

Sputnik’te yer alan habere göre,  onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabileceğini savunan uzmanlar, vücudun mikroorganizmalar tarafından bu şekilde kolonileştirilmesinin obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi hastalıkların bulaşmasında rol oynayabileceğini düşünüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise söz konusu hastalıkların çevre etkenlerinden dolayı genetik olarak da insandan insana geçebileceğini düşünüyor. Örgüt uzmanları, kanserin bulaşıcı olabilme ihtimali ile ilgili savları ise reddediyor.

Anahtar Kelimeler:
KanserBulaşıcıBilim
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