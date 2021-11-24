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Bilim insanları uyardı: "Şirketler rüyalarınıza reklam yerleştirecek"

Araştırmacılar, doğmakta olan bir pazarlama taktiği karşısında alarma geçti

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:23
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Bilim insanları uyardı: "Şirketler rüyalarınıza reklam yerleştirecek"
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Uyku ve insan bilişi üzerinde uzmanlaşmış araştırmacıların dijital fikir ve kültür dergisi Aeon'da kaleme aldığı bir makalede pazarlamacıların yüzde 77'sinin üç yıl içinde "rüya teknolojisi" reklamcılığına geçmeyi planladığını vurguladı.

"Uyku ve rüya korsanlığı yoluyla satın alma davranışını değiştirmenin ve yönlendirmenin yeni yollarını açıkça test ediyorlar" ifadelerini kullanan araştırmacılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüya inkübasyonunun, yani rüya içeriğini etkilemek için uykudan önce veya uyku sırasında uyaranların sunulması işleminin ticari ve kâr amaçlı kullanımı hızla gerçek oluyor."

Makalenin yazarlarından ikisi, MIT'nin rüyaları "hacklemek" ve uyuyanlarla iletişim kurmak için tasarladığı cihaz üzerinde çalışan araştırma ekibinde yer alıyor.

Öte yandan yazarlar, bu tür çalışmaların aslında rüya görmenin öğrenmeyi nasıl etkilediğini incelemek; travma sonrası stres bozukluğunun neden olduğu kabusları daha iyi anlamak ve tedavi etmek amacıyla yapıldığını vurguladı.

Makalede, pazarlama firmalarının "rüya mühendisliğine" duyduğu ilgi endişe verici diye niteledi.

Üç araştırmacı ayrıca, ABD'de reklamları düzenleyen Federal Ticaret Komisyonu'na "rüya korsanlığını" yasaklaması ve kurallarını reklamlardaki bilinçaltı mesajları kapsayacak şekilde genişletmesi çağrısında bulundu.

Makalede rüya korsanlığı girişimlerine dair bir örnek de yer aldı. Araştırmacılar ABD merkezli içecek firması Molson Coors'un Coors'un rüya kuluçkası diye de bilinen rüya inkübasyonu teknolojisini alkollü ürün satışı için kullanmaya çalıştığını ifade etti.

Gerçekten de içecek firması 7 Şubat 2021'de yapılan Super Bowl öncesinde tüketicilerin rüyalarına girmeyi denediği "hedefli rüya inkübasyonu" adı verilen bir araştırma tasarlamış ve deneye katılacak kişilere bedava bira vaat etmişti.

Firmanın bu girişiminin ardından, makalenin üç yazarının da aralarında yer aldığı 40 bilim insanı, reklamcıların bilimsel çabalara müdahil olmasını eleştiren bir mektuba imza atmıştı.

Yeni makalede firmanın bu girişimi, "Yalnızca aldatıcı bir pazarlama kampanyası değildi; bu bir zamanlar bilimkurguya ait bir şeyin hızla bizim gerçekliğimize dönüşebileceğinin işaretiydi" diye nitelendi:

"Artık kendimizi çok kaygan bir zeminde buluyoruz. Nereye ve hangi hızda kaydığımız, rüyalarımızı korumak için hangi adımları atmayı seçtiğimize bağlıdır."

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