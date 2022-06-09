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Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor

ABD'de yapılan bir araştırma akıllı telefon ekranlarına uzun süre bakmanın yaşam süresini azalttığını ortaya çıkardı.

09 Haziran 2022 Perşembe 10:49
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Bilim insanları uyardı: Telefona bakmak yaşam süresini kısaltıyor
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ABD’deki Buck Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma telefon ekranlarına uzun süre bakmanın hem göze hem de diğer organlara zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Uzmanlar meyve sinekleri üzerinde yapılan incelemede ekran ışığına daha az maruz kalanların daha uzun yaşadığı belirlendi. Uzmanlar bu tür ışıkların uzun vadede insan bedeninde hasar yarattığını duyurdu.

Ekranlara uzun süre bakmanın gözde iltihaplanmaya sebep olabileceğini açıklayan bilim insanları, gözlerin sürekli dış dünya ile etkileşim halinde olduğunu ve bağışıklık savunma sistemlerinin daha aktif olduğuna dikkat çekti.

Araştırmayı yürüten Profesör Doktor Pankaj Kapahi, “Bilgisayara ve telefon ekranlarına uzun süre bakmak ve ışık kirliliğine maruz kalmak sirkadyen düzenini bozuyor. Gözün bağışıklığına zarar veriyor ve görmenin ötesinde bedenin geri kalanına ve beyne hasar veriyor” dedi.

Uzmanlar, göz sağlığı ile genel sağlık arasında bağ olduğuna dikkat çekti. Bilim insanları ekranlara uzun süre bakmanın yaşam süresini kısaltabileceğine de vurgu yaptı.

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