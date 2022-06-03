Bilim insanlarından felaket uyarısı

Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, biyoçeşitlilik krizini durdurmak için Dünya'nın kara yüzeyinin neredeyse yarısının korunması gerekiyor.

Araştırma, biyolojik çeşitlilikteki büyük kayıpları önlemek için yaklaşık 64 milyon kilometre karelik bir alanın (Dünya topraklarının yüzde 44'ü) korunması gerektiğini gösterdi.

"2030 YILINA HABİTATLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YOK OLACAK"

Amsterdam Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr James R. Allan, "Hızlı hareket etmeliyiz. Modellerimiz, Güney Afrika'dan daha büyük bir alan olan bu önemli arazinin 2030 yılına kadar habitatının büyük olasılıkla insan kullanımı için temizleneceğini ve bunun vahşi yaşam için yıkıcı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

Türleri ve ekosistemleri korumak adına en uygun alanları haritalamak için gelişmiş veri modelleme ve algoritmik projeksiyonların kullanıldığı çalışma, bilim insanları tarafından "gezegen için bir koruma planı" olarak tanımlandı.

1,87 MİLYAR İNSAN KORUNMASI GEREKEN BÖLGELERDE YAŞIYOR

Araştırma ayrıca, dünya nüfusunun kabaca dörtte biri olan 1,87 milyar insanın, çoğunlukla Afrika, Orta Amerika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde, korumaya dikkat edilmesi gereken bölgelerde yaşadığını buldu.

HEDEF KAÇIYOR

İklim bilimcileri ve çevre grupları, dünyanın ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedeflerini kaçırma yolunda olduğu uyarıları arasında hükümetleri ve şirketleri gezegeni korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, hükümetlerin 2020 yılına kadar küresel arazi alanının en az yüzde 17'sini koruma amaçlı önceki hedeflere ulaşamamasının ardından, bulgularının küresel biyoçeşitlilik hedeflerini müzakere eden politika yapıcılar için önemli etkileri olabileceğini söyledi.

70 ülkeden oluşan bir koalisyonun, bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bir küresel anlaşma taslağında 2030 yılına kadar topraklarının ve okyanuslarının yüzde 30'unu koruma sözü vermesi bekleniyor.

GUTERRES'TEN UYARI

Raporun yayımlanması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in dünya liderlerini "doğaya karşı intihara meyilli bir savaşı" sona erdirmeye çağırdığı Stockholm'deki büyük bir BM çevre konferansıyla aynı zamana denk geldi.

Ayrıca insanlık şimdi harekete geçmedikçe, "yaşanabilir bir gezegenimiz olmayacak" konusunda da uyardı.

Guterres, "Ne yapacağımızı biliyoruz. Ve bunu yapmak için giderek artan araçlara sahibiz. Ancak hala liderlik ve işbirliğinden yoksunuz. Bu nedenle bugün tüm sektörlerdeki liderlere sesleniyorum: Bizi bu karmaşadan kurtarın" diye konuştu.



Bu amaçla, İtalya ve İsveç, iklim korumasına yardımcı olmak için gelişmekte olan ülkelere en az 500 milyon dolar yatırım yapmayı amaçlayan yeni bir uluslararası fona desteklerini açıkladı. Reuters'in bildirdiğine göre, dünyanın en büyük çok taraflı iklim finansman araçlarından biri olan İklim Yatırım Fonları (CIF), geçen Çarşamba günü "Doğa, İnsan ve İklim" (NPC) programını başlattı.