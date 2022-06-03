Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucudan tutuklandılar!
Uyuşturucudan tutuklandılar!

Bilim insanlarından felaket uyarısı

Dünya, küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle her geçen gün sona doğru sürükleniyor. Hollanda'da yapılan yeni bir çalışma, gezegenin yarısında yaşamsal faaliyetler için kritik bir öneme sahip olan biyoçeşitliliğin tehlikede olduğunu gösterdi. 2030 yılına kadar bu alanlardaki vahşi yaşamın büyük ölçüde yok olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel felaketlere karşı acil önlem çağrısında bulunuldu.

03 Haziran 2022 Cuma 21:44
280 Okunma
Bilim insanlarından felaket uyarısı

Science dergisinde yayımlanan  yeni bir çalışmaya göre, biyoçeşitlilik krizini durdurmak için Dünya'nın kara yüzeyinin neredeyse yarısının korunması gerekiyor.

Araştırma, biyolojik çeşitlilikteki büyük kayıpları önlemek için yaklaşık 64 milyon kilometre karelik bir alanın (Dünya topraklarının yüzde 44'ü) korunması gerektiğini gösterdi.  

"2030 YILINA HABİTATLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YOK OLACAK"

Amsterdam Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr James R. Allan, "Hızlı hareket etmeliyiz. Modellerimiz, Güney Afrika'dan daha büyük bir alan olan bu önemli arazinin 2030 yılına kadar habitatının büyük olasılıkla insan kullanımı için temizleneceğini ve bunun vahşi yaşam için yıkıcı olacağını gösteriyor" diye konuştu.

Türleri ve ekosistemleri korumak adına en uygun alanları haritalamak için gelişmiş veri modelleme ve algoritmik projeksiyonların kullanıldığı çalışma, bilim insanları  tarafından "gezegen için bir koruma planı" olarak tanımlandı.

1,87 MİLYAR İNSAN KORUNMASI GEREKEN BÖLGELERDE YAŞIYOR

Araştırma ayrıca, dünya nüfusunun kabaca dörtte biri olan 1,87 milyar insanın, çoğunlukla Afrika, Orta Amerika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde, korumaya dikkat edilmesi gereken bölgelerde yaşadığını buldu.

HEDEF KAÇIYOR

İklim bilimcileri ve çevre grupları, dünyanın ısınmayı 1,5 santigrat derecenin altında tutma hedeflerini kaçırma yolunda olduğu uyarıları arasında hükümetleri ve şirketleri gezegeni korumak için daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Diğer taraftan çalışmanın yazarları, hükümetlerin 2020 yılına kadar küresel arazi alanının en az yüzde 17'sini koruma amaçlı önceki hedeflere ulaşamamasının ardından, bulgularının küresel biyoçeşitlilik hedeflerini müzakere eden politika yapıcılar için önemli etkileri olabileceğini söyledi.

70 ülkeden oluşan bir koalisyonun, bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bir küresel anlaşma taslağında 2030 yılına kadar topraklarının ve okyanuslarının yüzde 30'unu koruma sözü vermesi bekleniyor. 

GUTERRES'TEN UYARI

Raporun yayımlanması, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in dünya liderlerini "doğaya karşı intihara meyilli bir savaşı" sona erdirmeye çağırdığı Stockholm'deki büyük bir BM çevre konferansıyla aynı zamana denk geldi.
Ayrıca insanlık şimdi harekete geçmedikçe, "yaşanabilir bir gezegenimiz olmayacak" konusunda da uyardı.

Guterres, "Ne yapacağımızı biliyoruz. Ve bunu yapmak için giderek artan araçlara sahibiz. Ancak hala liderlik ve işbirliğinden yoksunuz. Bu nedenle bugün tüm sektörlerdeki liderlere sesleniyorum: Bizi bu karmaşadan kurtarın" diye konuştu.


Bu amaçla, İtalya ve İsveç, iklim korumasına yardımcı olmak için gelişmekte olan ülkelere en az 500 milyon dolar yatırım yapmayı amaçlayan yeni bir uluslararası fona desteklerini açıkladı. Reuters'in bildirdiğine göre, dünyanın en büyük çok taraflı iklim finansman araçlarından biri olan İklim Yatırım Fonları (CIF), geçen Çarşamba günü  "Doğa, İnsan ve İklim" (NPC) programını başlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi
Çad’da gıda krizi nedeniyle acil durum ilan edildi
Elon Musk işe alımları durdurdu ve yüzde 10 ufalma kararı aldı
Elon Musk işe alımları durdurdu ve yüzde 10 ufalma kararı aldı
Aynı anda uyuyan iki pilot için karar!
Aynı anda uyuyan iki pilot için karar!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim