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Bilim insanlarının yeni 'çılgın' projesi: Neredeyse sınırsız su!

İleride su savaşlarının yaşanacağına dair bazı komplo teorilerini biliyorsunuzdur. Bu teorilerini büyük bir kısmının çıkış noktası önümüzdeki yıllarda daha da kötüleşmesi beklenen tatlı su kaynağı sorunu. Dünyada maalesef sonsuza kadar yetecek tatlı su kaynağımız yok. Ancak bilim insanlarının yeni teknolojisi sayesinde neredeyse sınırsız, temiz bir tatlı su kaynağı elde edilebilir.

27 Aralık 2022 Salı 15:31
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Bilim insanlarının yeni 'çılgın' projesi: Neredeyse sınırsız su!



Science Alert'te yer alan habere göre, artan talebi karşılamak için suyu geri dönüştürmek ve kullanımını kısıtlamak bizi ancak bir yere kadar götürür. Bilim insanlarının ise ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaşamın temel kaynağı olan suyun yeni kaynaklarını bulmaları gerekecek. Fakat bilim insanları neredeyse sınırsız tatlı su kaynağı elde etmenin bir yolunu bulmuş olabilirler.

"BUNU BÜYÜK ÖLÇEKLERDE YAPABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni çalışma, şu anda kullanılmayan ancak neredeyse sınırsız bir kaynak olan okyanusların üzerindeki su buharını içilebilir suya dönüştürmek için toplama yapılarının nasıl kullanılabileceğini özetledi.

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nden inşaat ve çevre mühendisi Praveen Kumar, sonuç olarak tatlı su arzını artırmanın bir yolunu bulmamız gerekeceğini vurgulayarak, "Yeni önerdiğimiz yöntemimizin bunu büyük ölçeklerde yapabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Araştırmacılar, yaklaşık 210 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğinde (kabaca büyük bir yolcu gemisi kadar) bir yapı tasarladı. Bu yapı, suyu taşıması, yoğunlaştırması ve toplaması açısından doğal su döngüsünü taklit ediyor.

Nemli hava, okyanus yüzeyinin hemen üzerinden, soğutma sistemlerinin su buharını sıvıya dönüştürebileceği yakındaki bir kıyıya taşınacak. Ekip, tüm bunların yenilenebilir rüzgar veya güneş enerjisiyle çalışacağını söylüyor.

Araştırmacılar tasarımlarının ayrıntılarını vermemiş olsalar da, dünya çapında 14 çalışma sahasındaki toplanabilir nem miktarına ilişkin rakamları hesapladı. Haberegöre, bu kurulumlardan sadece biri potansiyel olarak yaklaşık 500 bin kişinin ortalama günlük içme suyu ihtiyacını karşılayabiliyor.

"BU DAHA ÖNCE YAPILMADI"

Aynı üniversiteden atmosfer bilimcisi Francina Dominguez, "Bu daha önce yapılmadı ve bence bunun nedeni, araştırmacıların kara tabanlı çözümlere çok odaklanmış olmaları. Ancak çalışmamız aslında başka seçeneklerin de var olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"ÖNERDİĞİMİZ FİKİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ALTINDA UYGULANABİLİR OLACAK"

Öte yandan, çalışmada adı geçen yüksek lisans öğrencisi Afeefa Rahman, "İklim projeksiyonları, okyanus buhar akışının zamanla artacağını ve daha da fazla tatlı su kaynağı sağlayacağını gösteriyor. Öyleyse, önerdiğimiz fikir iklim değişikliği altında uygulanabilir olacak. Bu, özellikle dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde yaşayan savunmasız nüfusların iklim değişikliği adına uyum sağlamak için çok ihtiyaç duyulan ve etkili bir yaklaşım sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken araştırma, bilimsel dergi Scientific Reports'ta yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:
ProjeSuBilim Insanları
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