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Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Ölüyü dirilttiler

ABD’li doktorlar çığır açan bir yöntemle, vücudundaki tüm kanı dondurulan hastayı yeniden canlandırdı.

22 Kasım 2019 Cuma 11:53
Bilim kurgu filmleri gerçek oldu! Ölüyü dirilttiler

ABD’de; bir gün yeniden canlandırılmalarını sağlayacak teknolojinin bulunacağı umudunu taşıyanlar, öldüklerinde bedenlerini özel donduruculara koyduruyorlar.

Sözkonusu hizmeti veren çok sayıda şirket bulunuyor. Ancak bu umut şimdiye dek yalnızca bilimkurgu filmlerinde gerçeğe dönüşmüştü. Önceki gün ise Maryland Üniversitesi’nden bilim insanları, tıbben ölmüş birini yeniden hayata döndürdüklerini açıkladı.

'GERÇEKÜSTÜ GERÇEK OLDU'

New York Bilimler Akademisi’nde basın toplantısı düzenleyen doktorlar, insanlık tarihini değiştirecek bir gelişmeye imza atıldığını dile getirdi. ‘Gerçeküstü gerçek oldu’ diyen bilim insanları, kaç kişi üzerinde denendiği açıklanmayan yöntemin en az 1 hastada başarılı olduğunu bildirdi.

Aort damarından enjekte edilen bir çözelti ile vücudundaki tüm kan aniden dondurulan hastanın beyninin ‘geçici ölüm’ durumuna sokulduğu, ardından canlandırıldığı kaydedildi.

İLK KEZ İNSANDA DENENDİ

Bu yöntemin şimdilik acil durumlarda doktorlara zaman kazandırmak için kullanılacağı dile getirildi. Kanı dondurulan bir insanın ilk kez hayata geri döndürüldüğünün altını çizen doktorlar, silahla vurulma vakalarında kurtulma oranının kan kaybı yüzünden yüzde 5 olduğunu ancak yeni yöntem sayesinde bu oranın yükseleceğini vurguladı. Şimdilik saatlerle sınırlı ölüm süresinin giderek uzatılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurgu
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