Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı?

Mikro besinlerin Sars-Cov-2 enfeksiyonu üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar artıyor. D vitamini, corona virüsün (Covid -19) seyrini hafifletmek için umut verici bir aday gibi görünüyor. Peki, bu ne kadar doğru?

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:42
874 Okunma
Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı?

Mikro besinlerin Sars-Cov-2 enfeksiyonu üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar artıyor. D vitamini, corona virüsün (Covid -19) seyrini hafifletmek için umut verici bir aday gibi görünüyor. Peki, bu ne kadar doğru?

Güçlü bir bağışıklık sistemi için vitaminler ve mineraller gibi mikro besin kaynaklarının yeterince tüketilmesinin gerekli olduğu su götürmez bir gerçek.

Hal böyle olunca da dünyanın dört bir yanındaki birçok araştırmacı, mikro besinlerin bilinçli bir şekilde kullanıldığında, Covid-19 enfeksiyonunun seyrini hafifletip hafifletemeyeceğini, ciddi sonuçları ve hatta hastaların ölümünü önleyip önleyemeyeceğini yoğun şekilde araştırıyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 2

D vitamini, en popüler araştırma konularından biri. Yayınlanan araştırmaların bazıları çok umut verici görünüyor. Örneğin İspanyol göğüs hastalıkları uzmanı Marta Castillo'nun çalışması.

Lübeck'teki Schleswig-Holstein Üniversitesi Tıp Merkezi Beslenme Tıbbı Enstitüsü'nde farmakolog ve profesör olan Martin Smollich, "Bu, D vitamininin etkinliğini kanıtlamak için sık sık tekrarlanan çalışmalardan biri" diyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 3

Smollich, mikro besinler ve gıda takviyeleri üzerine araştırma yapıyor. Vitamin ve minerallerin etkisinin ideolojik ve ekonomik nedenlerle abartıldığı veya küçümsendiği günümzsde Smollich, farklı bir tablo oluşturmaya çalışıyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 4

BİLİMSEL KANITLARA DAYALI

İlk bakışta Castillo’nun aratırmasının sonucu hayli iyimser: D vitamini verilen 50 corona hastasından sadece biri yoğun bakım ünitesine alındı. D vitamini verilmeyen deneklerin ise yüzde 50'sinin yoğun bakıma ihtiyacı vardı.

Prof. Smollich, "Bu tür çalışmalarda ilk adım, bu iki grubun nasıl oluştuğuna bakmaktır" diyor. D vitamininin etkinliği hakkındaki soruyu gerçekten cevaplayabilmek için, grupların olabildiğince özdeş bir şekilde oluşturulması gerekiyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 5

METODİK OLARAK TUTARLI MI?

İşte sorun tam da burada yatıyor: Araştırma, bazı risk faktörlerini listeliyor ve önceden var olan belirli rahatsızlıklardan (örneğin tip 2 diyabet) kaç hastanın muzdarip olduğu hakkında bilgi veriyor.

Smollich, "D vitamini alan gruptaki deneklerin yalnızca yüzde altısı şeker hastasıydı. Oysa plasebo verilen diğer gruptaki hastaların yüzde 19'u diyabetten muzdaripti" diyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 6

Yüksek tansiyon hastalarındaki fark daha da büyük: D vitamini verilmeyen katılımcıların yüzde 57'si yüksek tansiyon hastasıydı. Diğer grupta, deneklerin sadece yüzde 24'ünde yüksek tansiyon vardı.

Farmakolog, "Bu, hastaların D vitamini almayan grupta olduğu anlamına geliyor" diye özetliyor. Yani bu şekilde heterojen gruplar, araştırma sonucunu da ciddi şekilde çarpıtıyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 7

Ancak dikkate değer olan tek şey bu değil: "Covid-19 söz konusu olduğunda, hem diyabetin hem de yüksek tansiyonun şiddetli bir seyri destekleyen risk faktörleri olduğunu biliyoruz," diyor Smollich. "Bu nedenle, D vitamini almayan gruptaki hastaların yoğun bakım ünitesine daha sık gitmeleri şaşırtıcı değil."

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 8

Metodik olarak bu kadar tutarsız şekilde yapılan bir araştırma, kontrol grubundaki deneklerin D vitamini eksikliğinden mi yoksa önceden ciddi hastalıkları olduğu için mi daha sık yoğun bakıma alınmak zorunda kaldıkları sorusunu yanıtlamıyor.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 9

BESLENME KAYNAKLI HASTALIKLAR VE COVİD-19 ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bugüne kadar yapılan çok sayıda başka araştırma ve inceleme, D vitamininin Covid-19 enfeksiyonunun seyri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı sonucuna varmıştı.

Tip 2 diyabet, obezite veya yüksek tansiyonun birkaç ortak noktası var: Bunlar yalnızca ciddi corona enfeksiyonları için risk faktörleri değil. Hepsi aynı zamanda beslenme kaynaklı hastalıklar.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 10

Yani perhiz ve beslenme alışkanlıklarının, corona salgınıyla mücadelede hiç bir rolü olmadığına inananlar yanılıyor. Durum tam tersi.

Gießen Üniversitesi Beslenme ve Bağışıklık Sistemi Profesörü Anika Wagner, "Besinler, bağışıklık sisteminin çeşitli seviyeleri için önemlidir" diyor ve ekliyor: "Besin eksikliği, bağışıklık sisteminin çeşitli savunma mekanizmalarını zayıflatır ve patojenlerin hasara uğramasını çok daha kolay hale getirir."

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 11

GIDA TAKVİYELERİ NE KADAR GEREKLİ?

Mikro besinlerin hastalıklardan korunmada ne kadar önemli olduğu sorusuna ek olarak, bağışıklık sistemimiz için sağlıklı gıda tüketiminin tek başına yeterli olup olmadığı  veya bağışıklık sisteminin kusursuz işlemesi için gıda takviyesine ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusu da sürekli tartışılıyor.

Cevap: Duruma göre değişir. Prof. Wagner, "Prensip olarak, beslenme ihtiyaçlarınızı günlük doğal gıdalarla karşılamanızı tavsiye ederim" diyor. Bu kesinlikle mümkün.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 12

Bununla birlikte, aşırı kilolu insanların oranının giderek artması, sağlıklı bir beslenmenin -mümkün olduğu halde- pratikte çoğu kez başarıyla uygulanamadığını gösteriyor.

Wagner, "Obez insanlar genellikle yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan, ancak yalnızca birkaç mikro besin içeren gıdaları tüketiyor" diyor. Örneğin şekerli içecekler, hazır yemekler ve tatlılar.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 13

"Bir süre sonra obez kişide şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar da oluşabilir." Yetersiz ve dengesiz beslenme bağışıklık sistemini zayıflatırken, obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi faktörler, şiddetli bir Covid seyrinin de yolunu açabilir.

İşte bu noktada D vitamini yeniden devreye giriyor. Martin Smollich, "Beslenme Tıbbı" adlı ihtisas blogunda şunları yazıyor: "D vitamini eksikliği, Covid -19 riskini artıran hastalıklarda ve yaşam koşullarında yoğun şekilde ortaya çıkar; yani yaşlılarda, obezlerde veya tip 2 diyabet hastalarında."

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 14

Bu, herkesin malumu olan çok eski bir kısır döngü. Alman Diyabet Derneği (DDG), Mayıs ayında yaptığı basın açıklamasında, "Önceden var olan corona ilintili birçok hastalık, koruyucu tedbirlerle önlenebilirdi" görüşünü savundu.

Smollich, "Buna rağmen Almanya'da beslenme alışkanlıkları ve hastalıklar arasındaki bağlantı genelde tümüyle göz ardı ediliyor. Bunu çok dramatik buluyorum, çünkü bu değiştirilebilecek bir şey" diyor ve ekliyor: "Nihayetinde corona salgını, yanlış ve dengesiz beslenme kaynaklı hastalıkların neredeyse olağan hale geldiği bir toplumu vurdu."

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 15

YAŞLILAR VE KRONİK HASTALARIN BESİN İHTİYACI DAHA FAZLA

Daha sağlıklı yaşam için dengeli beslenmeye önem verilmesi, özellikle yaşlılar ve kronik hastalar gibi bazı risk gruplarının menfaatine olabilir. Prof. Anika Wagner, "Bağışıklık sisteminin özellikle yaşlılıkta çok iyi çalışmadığını ve D vitamini sentezinin de azaldığını biliyoruz" diyor. Burada belki gıda ve vitamin takviyeleri üzerinde düşünmek gerekebilir.

Bilimsel araştırma: Covid-19 enfeksiyonuna gerçekten neler faydalı? - 16

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) de aynı sonuca vararak, yaşlı ve kronik hastalığı olan insanlar için -özellikle de bu insanlar bakıma muhtaçsa- D vitamini takviyesi öneriyor.

Farmakolog Smollich blogunda, temelde optimize edilmiş bir beslenmeye odaklanmanın, çeşitli hastalıkları önleyebilmek için bireysel mikro besinlerin alımından daha önemli olduğunu yazıyor. "Korona salgınıyla mücadalede, doğru beslenme ve sağlık politikası odaklı önlemler, her zamankinden daha öncelikli olmalıdır."

Son Güncelleme: 30.11.2020 12:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor
AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor
Çin'de 18 yeni koronavirüs vakası görüldü
Çin'de 18 yeni koronavirüs vakası görüldü
Biden ekonomi ekibinin üst düzey üyelerini bu hafta belirleyecek
Biden ekonomi ekibinin üst düzey üyelerini bu hafta belirleyecek
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim