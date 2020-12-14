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Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir

Dünyanın en zengin kişilerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD’nin corona virüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “ABD için önümüzdeki dört - altı ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir” dedi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:23
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Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir

Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, “Corona virüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir” dedi.

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