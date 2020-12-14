Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir

Dünyanın en zengin kişilerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD’nin corona virüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “ABD için önümüzdeki dört - altı ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir” dedi.