Corona virüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Covid-19 salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gates, “Corona virüs salgınında önümüzdeki 4-6 ay ABD için en ölümcül dönem olabilir” dedi.
Bill Gates: ABD’de Nisan’a kadar 200 bin kişi ölebilir
Dünyanın en zengin kişilerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ABD’nin corona virüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, “ABD için önümüzdeki dört - altı ay virüsün en ölümcül dönemi olabilir” dedi.
14 Aralık 2020 Pazartesi 18:23
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