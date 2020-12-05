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Bill Gates: Hayat baharda normale döner

Küresel salgının başından bu yana ismi çeşitli komplo teorileriyle anılan Amerikalı iş insanı Bill Gates, salgının gidişatına ilişkin açıklama yaptı. ABD’de hayatın normalleşmesi için tarih verdi.

05 Aralık 2020 Cumartesi 19:14
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Bill Gates: Hayat baharda normale döner

Küresel salgının başından bu yana ismi çeşitli komplo teorileriyle anılan Amerikalı iş insanı Bill Gates, salgının gidişatına ilişkin açıklama yaptı. ABD’de hayatın normalleşmesi için tarih verdi.

Amerikan NBC kanalına konuşan Bill Gates, salgınla mücadelede gelecek 4-5 ayın zorlu geçeceği konusunda uyardı.

Gates, aşı üretiminin bahar aylarında iyice artacağını ve çarpıcı bir değişim yaşanacağını vurguladı. Geliştirilen aşı ve tedavi yöntemleri sayesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin 2021 baharına kadar normale dönebileceğini söyledi. Maske ve fiziksel mesafe uyarısını yineledi.

Bill Gates, coronavirüs aşı çalışmaları için çok sayıda şirkete milyonlarca dolarlık yatırım yapmıştı.

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