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Bill Gates, normale dönüş için tarih verdi

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dünyanın Covid-19 pandemisinin etkilerinden tam anlamıyla 2022 sonunda toparlanmış olacağını söyledi.

25 Mart 2021 Perşembe 11:45
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Bill Gates, normale dönüş için tarih verdi

Polonya merkezli Gazeta Wyborcza gazetesi ve TVN24 televizyonunun sorularını yanıtlayan Gates, "2022'nin sonunda tamamen normale dönmüş olmalıyız," dedi ve corona virüs aşılarının, pandeminin neden olduğu "inanılmaz trajedi"nin son bulmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Gates, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, yeryüzünde milyonlarca kişinin ölümüne, "bir savaştan çok, hızla yayılabilen bir virüs"ün neden olabileceğini söylemişti. Bugüne kadar elde edilebilen verilere göre, Covid-19 nedeniyle küresel düzeyde 125 milyon kişi corona virüsten enfekte oldu ve yaklaşık 1.2 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Microsoft Corp başkanlığından 2014 yılında ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla Covid-19 salgınınıyla küresel düzeyde mücadeleyi desteklemek için en az 1.75 milyar dolar taahhüt etti. Bu kaynak, bazı aşı üreticilerinin, tanıların ve potansiyel tedavilerin desteklenmesini içeriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Küresel Aşılar ve Bağışıklama Birliği (GAVI) tarafından desteklenen ve yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için hazırlanan COVAX, 2021 sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar aşı dozu sağlamayı hedefliyor.

Son Güncelleme: 25.03.2021 12:47
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