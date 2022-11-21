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Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı!

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü olarak kutlanırken, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de Dünya Tuvalet Günü'ne özel bir paylaşım yapmak istedi. Ancak Gates, paylaşımında şaşırtan bir itirafa yer vererek büyük yankı uyandırdı. Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen ünlü milyarder Bill Gates, dışkı suyu içtiğini söyledi. Jimmy Fallon ile dışkıdan elde edilen su içtiğini ifade eden Gates, "Ancak amacım her zaman 3,6 milyar insanı etkileyen bir soruna dikkat çekmekti" dedi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:48
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Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı!



19 Kasım Dünya Tuvalet Günü tüm dünyada kutlandı. Küresel sağlık krizi ile mücadele etmek için özel bir gün olan Dünya Tuvalet Günü'nü Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de unutmadı. Eski karısıyla birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile dünya çapında yoksulluğu, hastalıkları ve eşitsizliği azaltmayı amaçlayan Gates, Dünya Tuvalet Günü'nü ise LinkedIn hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutlamak istedi. Ancak söz konusu paylaşım içinde saklı olan şaşırtıcı itirafla tüm dünyada yankı uyandırdı!

BILL GATES "BAZI TUHAF ŞEYLER YAPTIM" DEDİ, DIŞKI SUYU İÇTİĞİNİ SÖYLEDİ!

Insider'ın haberine göre, Bill Gates, Dünya Tuvalet Günü münasebetiyle Cumartesi günü paylaştığı LinkedIn gönderisinde hayatında bazı "tuhaf şeyler" yaptığını söyledi. Microsoft'un kurucu ortağı, dışkı suyu içtiğini itiraf etti. Fakat Gates'in içtiği su, dışkıdan arıtılarak elde edilmiş içilebilir bir suydu. Yine de dışkıdan elde edilmiş olması işi ilginç hale getiriyordu.

Söz konusu paylaşımında Gates, "Yıllar boyunca bazı tuhaf şeyler yaptım: Jimmy Fallon ile dışkı suyu (dışkıdan elde edilen su) içtim, bir kavanoz insan dışkısıyla aynı sahneyi paylaştım ve bir çukur dolusu tuvalet kokusu kokladım. ifadelerine yer verdi.

Gates, sözlerini "Bu saçmalıklar birkaç kişiyi güldürdü. Ancak amacım her daim 3.6 milyar insanı etkileyen bir soruna dikkat çekmekti: Yetersiz temizlik" diyerek sürdürdü. Ayrıca, "Dünyanın dört bir yanından bilim adamları ve mühendisler sayesinde, hastalıkları ve rahatsızlıkları önleyecek yeni çözümlere yaklaşıyoruz." diye de ekledi.

TAKVİMLER 2015'İ GÖSTERİYORDU

Gates, 2015 yılında dışkıyı su ve elektriğe dönüştüren bir makine olan Omniprocessor'u inceledikten sonra dışkıdan elde edilen suyu içmişti. Programına konuk olduğu ünlü Amerikalı oyuncu, müzisyen ve talk-show sunucusu Jimmy Fallon'u ise dışkıdan elde edilen suyu içmeye ikna etmişti. O anlar dünyada gündem olmuştu.

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