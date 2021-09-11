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Binek araç satışlarının yarısı 2032'ye kadar elektrikli olabilir

Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'sinin 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşması bekleniyor. Verilere göre, Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 8 aylık toplam elektrikli otomobil satışı bin 196'ya çıktı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 11:22
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Binek araç satışlarının yarısı 2032'ye kadar elektrikli olabilir

Norveç merkezli DNV şirketi tarafından hazırlanan ve çevreci araçlara ilişkin öngörüleri içeren "Enerji Dönüşümü Görünümü 2021" başlıklı rapordan derlenen bilgilere göre, geçen yıl COVID-19 salgını sebebiyle düşen emisyonlar, bu yılın başından itibaren hızla yükseldi.

Rapora göre, küresel enerji talebinin 30 yıl içinde yüzde 19'dan yüzde 38'e çıkacağı öngörülüyor. Elektriğin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan üretilmesi emisyonların radikal artışını önlemede önemli hale geliyor.

Güneş ve rüzgar enerjisinin 2050'de şebeke elektrik üretiminin yüzde 70'ini karşılayacak duruma geleceği öngörülen rapora göre, fosil kaynakların bu alanda kullanımının toplam kaynaklar içindeki payı yüzde 13 olacak.

Ulaşım, elektrik, ısıtma ve soğutma gibi alanlarda artan enerji ihtiyacında elektrik üretiminin düzenli, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için karbonsuzlaştırılmış enerji sistemlerinin depolama teknolojileri ile desteklenmesi gerekiyor.

Binek araçların satışının yüzde 50'i elektrikli araçlardan ulaşacak

Ulaşımda talep tarafında Çin, Avrupa ve ABD'de binek ve ticari taşıtların elektrikli araçlarla ikamesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Bu üç bölgede elektrikli taşıtların sayısı hızla artıyor, özellikle Avrupa'da elektrikli araçların satın alınmasına yönelik teşvik ve vergi destek paketleri tüketicilerin hizmetine sunuluyor.

Küresel binek araç satışlarının yüzde 50'si 2032'ye kadar elektrikli araçlardan oluşacak. Araçların elektrikli olması, emisyonların ulaşımda azalmasını desteklerken, bu sektörde köklü altyapı çalışmalarına hız kazandıracak.

Elektrikli araçlarda batarya büyüklüğü 100 kilovatsaate çıkacak

Dünya genelinde üç çeşit elektrikli taşıtta üretim maliyetleriyle birlikte ürün maliyeti de düşecek. Bunlar arasında binek araçlar, ticari araçlar ile iki veya üç tekerlekli taşıtlar yer alıyor.

Teknolojik gelişmelerde ise Avrupa'da elektrikli araçlar için gerekli batarya büyüklüğü saatte 49 kilovatsaatten 10 yıl içinde 100 kilovatsaate çıkacak. Bu alandaki kapasite, elektrikli araçlardaki en büyük endişe olan menzil ölçeğinin de daha güvenilir olmasını sağlayacak, kapasite artışı ayrıca elektrikli araçları daha çekici hale getirecek.

Türkiye'de 8 ayda bin 196 elektrikli otomobil satışı yapıldı

Uluslararası Enerji Ajansının raporuna göre, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de ağustos sonu itibarıyla 8 aylık toplam elektrikli otomobil satışı bin 196'ya, hibrit otomobil satışı da 32 bin 885'e ulaştı.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli ve hibrit araç pazarına ilgi artıyor.

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli Otomobil
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