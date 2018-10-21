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Binlerce göçmen sınırda mahsur kaldı

21 Ekim 2018 Pazar 09:32
Binlerce göçmen sınırda mahsur kaldı

Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan 3 binden fazla göçmenin Meksika'ya girişine izin verilmedi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayandı. 

Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi. 

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. 

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne atladı. 

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirdi. 

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, büyük bir göçmen grubunun "düzensiz biçimde Meksika topraklarına girmeye çalıştığını, federal polis birimlerine saldırdığını ve bazılarını yaraladığını" aktardı. Nieto, Meksika'nın topraklarına bu şekilde girilmesine izin vermeyeceğini vurguladı. 

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guatemalalı mevkidaşı Jimmy Morales ile görüştüğünü ve Honduraslı sivil savunma personelinin göçmenlere yardıma gönderilmesine izin istediğini kaydetti. 

ABD Başkanı Donald Trump, Meksikalı yetkililere, göçmenlere engel olduğu için teşekkür etti.

Trump, hafta içinde ülkesinin güney sınırlarındaki yasa dışı göçlere işaret ederek, "Eğer Meksika bu akını durduramazsa ordumuzu devreye sokacağım ve güney sınırlarımızı kapatacağım." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
MeksikaGuatemalaGöçmenHaber
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