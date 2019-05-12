Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!

Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü

12 Mayıs 2019 Pazar 11:42
Binlerce kişi Londra'da Filistin için yürüdü
banner44

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin yanlısı sivil toplum örgütleri, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 71. yılı için yürüdü.

Filistin Dayanışma Kampanyası ile Savaşı Durdur Koalisyonunun başını çektiği çok sayıda sivil toplum örgütünün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe binlerce gösterici katıldı.
Filistinli aktivist Ahed Tamimi’nin de yer aldığı yürüyüş öncesinde göstericiler, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin önünde toplandı.

Kent merkezini geçerek Başbakanlık ofisi "10 Numara”nın yer aldığı Downing Street önünde son eren yürüyüşte İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ile Gazze ablukasını protesto eden döviz ve pankartlar taşındı. 

banner41
Nekbe'nin 71. yılı öncesinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılan göstericilerden Allison Pierce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin’de olup bitenleri "korkunç" diye nitelendirdi.
"Filistinlilere yapılanlar beni dehşete düşürüyor." ifadesini kullanan Pierce, "Bence bu bir cinayet, bir soykırım. İnsanlık dışı bir trajedi. Buraya Filistinliler için geldim. Filistinliler de bir millet ve ülkelerini geri almaları gerekiyor." diye konuştu.
 

"DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLÜYORLAR"
Yürüyüşe katılmak için Southampton kentinden geldiğini belirten gösterici Glen Oliver da Filistinlilerin soğukkanlı bir biçimde öldürüldüğünü, uluslararası toplumun ise buna tepki göstermediğini söyledi.

Gazzelilerle dayanışma için yürüdüğünü anlatan Oliver, şöyle devam etti:
"Dünyanın gözleri önünde öldürülüyorlar. Bu insanlar, terör devleti İsrail tarafından soğukkanlılıkla öldürülüyor ve İsrail’e dokunulmuyor. İsrail ne isterse ve ne zaman isterse yapıyor ancak kimsenin ona bir şey dediği yok. Aptal Dışişleri Bakanımız Jeremy Hunt, Hamas’ın attığı birkaç bombayı kınıyor ama 7 gün 24 saat evlerin bombalandığı Gazze’nin yıkımı hakkında hiçbir şey söylemiyor." 

Sadece geçen hafta 25 Filistinlinin öldürüldüğünü aktaran Oliver, "Eurovision şarkı yarışması komik bir biçimde Tel Aviv’de yapılıyor. Bu boykot edilmeli. Bizim de bununla işimiz olamaz. Gazze’deki kanın durması gerekiyor. Filistinlilerin yanında yer almalıyız." dedi.

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LondraFilistinYürüyüşHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Myanmar'da yolcu uçağı arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı
Myanmar'da yolcu uçağı arka tekerlekleri üzerinde acil iniş yaptı
Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı
Pakistan'da 5 yıldızlı otele saldırı
ABD'de ilaç firmalarına "fiyat sabitledikleri" gerekçesiyle dava açıldı
ABD'de ilaç firmalarına "fiyat sabitledikleri" gerekçesiyle dava açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim