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BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu?

Bilim insanları, corona virüs için geliştirilen BioNTech aşısının kısırlığa yol açtığı iddialarını araştırdı. Yapılan çalışmalarda BioNTech'in ürettiği mRNA aşılarının, sperm sayılarına zarar vermediği, kısırlığa yol açmadığı belirlendi. 25 ile 31 yaş arasındaki erkekler üzerinde yapılan araştırmanın başındaki isimlerden Dr. David Cohen, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:37
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BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu?

Yeni yayınlanan bir araştırma, aşı karşıtlarının iddia ettiği gibi Covid-19 aşısının sperm sayısı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını ortaya koydu.

JAMA'ya yayımlanan araştırma verilerine göre Moderna ve BioNTech aşısının birinci veya ikinci dozunu olan hiçbir genç ve sağlıklı erkeğin sperm sayısının ve kalitesinin düşmediği tespit edildi.

CNN'in haberine göre araştırma için 25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten sperm örneği alındı. Çalışmaya katılan erkeklerin daha öncesinde bir sağlık problemi olmadığından emin olmak için çeşitli testler yapıldı. 

Araştırma için alınan ilk örnekler, mRNA aşısının ilk dozundan önce alındı. Karşılaştırma yapmak için ikinci örnekler ise ikinci dozun üzerinden 70 gün geçtikten sonra alındı.  

Araştırmacılar, bu kişilerin sperm sayılarında hiçbir değişiklik gözlemediklerini ancak daha büyük bir örneklem ile kapsamlı bir araştırma yapmak istediklerini de belirtti.

"ARTIK ELİMİZDE KANIT VAR"

Dr. David Cohen araştırma ile ilgili değerlendirmesinde, "Artık aşı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğuna dair elimizde kanıt var" dedi.

Çalışmada sadece söz konusu iddialara konu olan mRNA aşıları incelendi, Johnson & Johnson ve AsraZeneca gibi aşılar araştırmaya dahil edilmedi.

Dr.Ranjith Ramasamy, "Bu aşılar çalışmaya dahil edilmese de farklı genetik materyallere rağmen oldukça benzer çalıştıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden diğer aşılarda da sonucun farklı olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

AŞI DEĞİL AMA VİRÜS ETKİLİYOR

Aşının spermler üzerinde etkisi olmamasına rağmen, Ocak ayında yayınlanan başka bir araştırmaya göre Covid-19 virüsü erkek üreme sistemine zararlı olabileceği belirlendi.

Çalışma, Covid-19 geçirmemiş sağlıklı erkeklerle karşılaştırıldığında, Covid-19'lu erkeklere ait sperm hücrelerinde iltihaplanma ve oksidatif streste önemli bir artış buldu. Sperm konsantrasyonu, hareketliliği ve şekli de virüsten olumsuz etkilendi.

Son Güncelleme: 19.06.2021 12:46
Anahtar Kelimeler:
KısırlıkBioNTech Aşısı
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