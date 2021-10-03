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BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi!

Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı.

03 Ekim 2021 Pazar 09:23
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BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi!
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Dünyanın önde gelen kurumları Stanford Üniversitesi ve Emory Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların elde ettiği bağışıklığın çok kısa bir süre içinde bittiğini ortaya çıkardı. Araştırmayı yürüten bilim insanları, ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici aşı olmanın koronavirüs ve onun varyantlarına karşı korumayı güçlendirdiğini söylüyor.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech firması ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği mRNA bazlı koronavirüs aşısı ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı.

ANTİKOR SEVİYESİ KISA SÜREDE DÜŞÜYOR

Dünyanın önde gelen kurumlarından Stanford Üniversitesi ile Emory Üniversitesi'nin ortak çalışmasında iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların kısa bir süre içerisinde antikor seviyelerinin düştüğü belirlendi.

KORUMA SEVİYESİ 7 AY İÇİNDE 10 KAT AZALIYOR

 

Araştırmacılar, 46 sağlıklı genç ve orta yaşlı yetişkinden aldıkları kan değerleri ile aşı olduktan bir süre sonra alınan kan değerlerini ve ikinci doz aşıdan 6 ay sonraki kan değerlerini inceledi.

Bilim insanları, 6 ay içerisinde aşının yarattığı antikor seviyesinin ortadan kalktığını açıkladı. Araştırmayı yürüten Stanford Üniversitesi'nden Bali Pulendran ve Emory Üniversitesi'nden Mehul Suthar, "Araştırmalarımız Pfizer/BioNTech aşısının koronavirüse karşı çok yüksek seviyede antikor sağladığını ortaya çıkardı. Fakat buna karşılık 7 ay içerisinde bu koruma seviyesi yaklaşık 10 kat azalıyor" açıklamasını yaptı.

"7 AY SONRA ÜÇÜNCÜ DOZ YAPILMALI"

Gönüllülerin neredeyse yarısında Delta, Beta ve Mu gibi varyantlara karşı antikor oluştuğu tespit edilirken, altıncı aydan sonra bir düşüşün başladığı duyuruldu.

Reuters'ın aktardığı haberde görüşlerini paylaşan araştırmayı yürüten bilim insanları, "Bu sonuçlar bize ikinci doz aşıdan 6 ile 7 ay sonra üçüncü doz destekleyici koronavirüs aşısı olmanın SARS-CoV-2'ye ve onunvaryantlarına karşı korumayı güçlendireceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
BioNTech
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