BioNTech hisseleri rekor üstüne rekor kırıyor: Piyasa değeri 14 kat arttı

Dünyayı saran Covid-19 pandemisiyle mücadelede ilk onaylanan aşı olan BioNTech / Pfizer corona virüs aşısı milyonlarca kişiyi virüse karşı korurken hala da yoğun bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.



2008 yılında kurulan ve Türk bilim İnsanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in CEO’su olduğu Almanya merkezli BioNTech, yüzde 95 etkinliğe sahip Covid-19 aşısını geliştirerek bütün dünyada tanınır hale geldi.

Ekim 2019 yılında 13 dolarlık hisse bedeliyle halka arz edilen BioNTech, sırasıyla İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylarından geçerek uygulanmaya başlarken hisse değeri de her geçen gün arttı.



İNGİLTERE’DE ONAYLANDIĞI GÜN 120 DOLARDI



İngiltere’de ilk onaylandığ gün olan 2 Aralık’ta 120 dolar seviyelerinden işlem görerek 14 ay içerisinde 9 kattan fazla büyüyen şirket hisseleri, ABD’de ilk uygulandığı gün olan 11 Aralık’ta 127 dolardan işlem gördü.



Her geçen gün daha fazla kişiye uygulanarak pandemiyle mücadeledeki en etkin cephanelerden biri haline gelen Covid-19 aşısının geliştiricisi BioNTech’in hisseleri son bir haftada adete uçuşa geçti.

27 Nisan Salı günü 174 dolardan, 29 Nisan 183 dolardan, 30 Nisan’da da 193 dolardan işlem gören BioNTech hisseleri, 3 Mayıs günü rekor tazeleyerek 211 dolardan işlem gördü.



18 ay içerisinde 13 dolardan 211 dolara yükselen hisseler sonrasında şirketin piyasa değeri de 3,81 milyar dolardan 50,45 milyar dolara yükseldi.

2021’DEKİ GELİR BEKLENTİSİ 15 MİLYAR DOLAR



-70 santigrat derecede saklanması sebebiyle lojistiğinin zor olduğu BioNTech aşısı yüzmilyonlarca doz satılırken aşının iki dozu ABD’ye 39 dolara Avrupa Birliği'ne de 30 dolara satıldı.



ABD’nin 200 milyon doz, AB’nin ise 300 milyon doz sipariş verdiği aşı ile ilgili BioNTech-Pfizer ortaklığı, 2021'de aşı satışlarından 15 milyar dolarlık gelir beklediğini açıklarken Pfizer tarafı, aşı üretimindeki artışa bağlı olarak bu rakamın 30 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtti.



Barclays analisti Carter Gould'un aşının tek sefer kullanılacağı senaryosu üzerinden geliştirdiği tahminine göre iki şirketin gelirinin 2020'de 21,5 milyar dolar, 2021'de 8,6 milyar dolar ve 2023'te 1,95 milyar dolar olacağını belirtmişti.

Kaynak : NTV