BioNTech-Pfizer açıkladı: Aşımız, koronavirüsün yeni türüne karşı etkili

Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer’ın yaptığı çalışmaya göre, COVID-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığı düşük.

BioNTech ve Pfizer, ayrıca, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini bildirdi

Şirketler, COVID-19’un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edecek.