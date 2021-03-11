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BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları açıklandı

BioNTech ve Pfizer, İsrail'den alınan resmi Covid-19 aşısı verilerini açıkladı. Verilere göre Covid-19 aşısının semptom göstermeyen kişilerde yüzde 94, semptom gösteren ağır hastalar ve can kayıpları üzerinde ise yüzde 97 etkili olduğu belirtildi. Verilere göre, aşılanmamış kişilerin semptom gösteren Covid-19 geliştirme olasılığının 44 kat daha fazla olduğu belirtilirken, Covid-19’dan hayatını kaybetme oranlarının ise 29 kat daha fazla olduğu açıklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 15:32
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BioNTech/Pfizer aşısının İsrail sonuçları açıklandı

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile ilgili İsrail’den gelen resmi sonuçlar açıklandı.

BioNTech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının resmi sonuçlara göre semptom göstermeyen enfeksiyonları yüzde 94 oranında engellediği belirtildi.

AĞIR HASTALARA VE CAN KAYIPLARINA ETKİSİ YÜZDE 97

Aşının, semptom gösteren ağır Covid-19 hastalarının üzerinde ve can kayıplarını önlemede ise yüzde 97 etkili olduğu belirtildi.

BioNTech - Pfizer tarafı daha önce aşılarının 3’ncü faz sonuçlarını yüzde 95 etkili olarak açıklamışlardı.

ARAŞTIRMANIN YÜZDE 80’İ İNGİLİZ MUTASYONU OLAN KİŞİLERDE YAPILDI

Paylaşılan sonuçlara göre, aşının ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve B.1.1.7 olarak bilinen mutant Covid-19’u önlemede başarılı olduğu belirtilirken, yayınlanan sonuçlardaki kişilerin yüzde 80’inin İngiltere mutantına sahip hastalar olduğuna dikkat çekildi.

CAN KAYBI RİSKİ 29 KAT FAZLA

Yapılan açıklamada, BioNTech - Pfizer Covid-19 aşısını olmayan kişilerin olanlara göre 44 kat daha fazla enfekte olma olasılığı olduğuna dikkat çekilirken, aşı olmayan kişilerin olmayan kişilere göre 29 kat daha fazla can kaybı riski taşıdığının altı çizildi.

İSRAİL’DE AŞI OLMAYAN KALMADI

Covid-19 aşılamasında başarısıyla dikkat çeken İsrail’de Bloomberg’ün verilerine göre aşı olmayan herhangi bir kişi kalmadı.

Yaklaşık 9,3 milyonluk ülkede, nüfusun yüzde 44’ü iki doz aşı olurken yüzde 56’sı ise en az bir doz aşı oldu.

Aşılama sayesinde ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 4 binin altına düşmüş durumda.

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