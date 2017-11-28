Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Bir çek ile tüm hayatı değişti!

ABD´de evsiz bir adam sokakta bulduğu 10 bin dolarlık çeki sahibine ulaştırınca hayatını değiştirecek bir sürprizle ödüllendirildi, çekin sahibi evsiz adama bakın ne hediye etti?

28 Kasım 2017 Salı 18:01
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
banner10

ABD´nin Connecticut eyaletinde New Haven sokaklarında bulduğu 10 bin doların üzerinde bir çeki sahibine ulaştıran Elmer Alvarez, çekin sahibi iş kadını Roberta Hoskie tarafından ödüllendirildi.

Çeki kaybettiğini Elmer Alvarez´den gelen telefonla farkeden Hoskie, Alvarez´in evsiz olduğunu öğrenince Facebook´tan kendisine teşekkür ettiği bir video yayınladı ve video binlerce kez görüntülendi.

Geçmişte kendisinin de bir dönem evsiz yaşamak zorunda kaldığını söyleyen Roberta Hoskie, “Bana da hayatımı düzeltmem için biri yardım etmişti. O yüzden Elmer´a hem iş sahibi olması için eğitim sağlayacağım. Ve bu kış soğukta kalma endişesi yaşamayacak. Artık onun bir evi var” dedi.

Bu sürprizle şaşkına dönen Elmer Alvarez ödülden ziyade Hoskie´nin bu teşekkürünün çok değerli olduğunu söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim