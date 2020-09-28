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Bir doz aşı için 250 bin köpek balığı katlediliyor

ABD’de faaliyet gösteren ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 13:05
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Bir doz aşı için 250 bin köpek balığı katlediliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını için bir çok ülke aşı çalışması için çaba sarfediyor. ABD’de faaliyet gösteren ve köpek balıklarının neslini korumak için kurulan ‘Shark Allies’ sivil toplum örgütü koronavirüs aşısı çalışmalarında yarım milyon köpek balığının katledilebileceğini açıkladı. Sivil toplum kuruluşu,  köpek balıklarının karaciğerinden yapılan “Squalene” adlı doğal yağın yardımcı etken madde olarak koronavirüs aşılarında kullandığını belirtti.  

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ETKEN MADDE KÖPEK BALIĞINDA 

Shark Allies yöneticisi Stefanie Brendl yaptığı açıklamada, köpek balıklarının karaciğerinde bulunan ve mevcut grip aşıları da dahil olmak üzere birçok ilacın yapımında kullanılan doğal yağ “Squalene” için yüzbinlerce köpek balığının katledilebileceğini vurguladı. Yağın bileşenindeki güçlü yağlar aşıdaki bağışıklık etkisini arttırdığını ifade eden  Brendl, mevcut bazı koronavirüs aşısı adaylarında bu yağın kullanıldığını ifade etti.

BİR DOZ AŞI İÇİN 250 BİN KÖPEK BALIĞI GEREKİYOR

Squalene maddesinin kullanılan bir koronavirüs aşı adayının piyasaya sürülmesi halinde tek bir kişi için kullanılacak bir doz aşı üretimi için yaklaşık 250 bin köpe balığının katledilmesi gerektiği kaydedildi.  Bir kişinin koronavirüse karşı bağışıklık kazanması için iki doz aşının gerektiğini belirten Brendl, bunun yaklaşık yarım milyon köpek balığının katledilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Stefanie Brendl, “Aşı çalışmalarını yavaşlatmak veya engellemek niyetinde değiliz. Ancak, Köpek balıkları bu sebeple verimli bir tedarik zinciri değil” dedi.  

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