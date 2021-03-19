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'Bir gezegen koptu' iddiası

Gizemli gök cismi 'Oumuamua' için yeni iddia

19 Mart 2021 Cuma 22:27
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'Bir gezegen koptu' iddiası

ABD'de yürütülen yeni bir araştırmada, gök cismi Oumuamua’nın Plüton benzeri bir gezegenin parçası olabileceği belirtildi.

ABD'deki Arizona Eyalet Üniversitesinden gök bilimciler, şekli kurabiye gibi olan gizemli nesnenin tıpkı Plüton’un yüzeyi ve Neptün’ün en büyük uydusu Triton'a benzer, donmuş nitrojen kaplı olduğunu bildirdi.

AA’nın aktardığına göre, araştırmanın başyazarları Alan Jackson ve Steven Desch, nesnenin 500 milyon yıl önce nitrojen ile kaplı bir gezegenden koptuğu ve kendi yıldız sisteminden çıktığı değerlendirmesinde bulundu.

Oumuamua'nın Plüton benzeri bir gezene ait olabileceğini belirten gök bilimciler, nesnenin üzerindeki kırmızımsı kalıntının orijinal benliğini yansıttığını ifade etti.

İlk kez 2017'de Güneş Sistemi'nden çıkarken tespit edilen ve sisteme dışarıdan geldiği gözlemlenen ilk "yıldızlararası nesne" unvanlı gök cismi, keşfedildiğinden beri bilim dünyasında tartışmalara yol açıyor.

Son Güncelleme: 19.03.2021 23:31
Anahtar Kelimeler:
Oumuamua
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