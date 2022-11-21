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Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi

Arjantin’in Buenos Aires şehrindeki bir hastaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri ilginç anlara sahne oldu. Kamera görüntülerinde bir güvenlik görevlisinin nöbetçi doktoru ziyaret eden bir hastayla ilgilendiği görülüyor. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde sadece güvenlik görevlisinin gördüğü hastanın bir gün öncesinde aynı hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi.

21 Kasım 2022 Pazartesi 14:56
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Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi



Arjantin’in Buenos Aires şehrindeki Finochietto Sanatoryumu’nda bir güvelik görevlisi sadece kendisinin görebildiği bir hastayı kapıdan içeri girdikten sonra karşıladı ve onu doktorun muayenehanesine yönlendirdi. Ancak saatler sonrasında hastayı bir daha göremeyince kayıtlarda kontrol etmek istedi ve sağlık görevlileri ona bu isimdeki tek hastanın dün öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen hastane personeli görüntülerde, güvenlik görevlisinin elinde bir not panosuyla sandalyesinden kalkıp birini içeri aldığını gördü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yerel basında yer almadan önce sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde güvenlik personelinin boşlukla konuştuğu ve boş bir tekerlekli sandalyeyi sürdüğü görüldü. Sosyal medya kullanıcıların bir kısmı olayın kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise olayın tedirgin edici buldu.

Olayın sosyal medyada dikkat çekmesinin sonrasında özel bakım merkezi sözcüsü, “Mesai saatleri dışında kapı kendiliğinden açılıyor ve güvenlik görevlisi nöbetçi doktoru görmek istediğini belirten bir hastayı içeri alıyor. O sırada herhangi bir kişinin giriş kaydı yok. Bu beyefendi bir şeyler yazıyormuş gibi yapıyor ama kayıt defterine gittiğinizde kimse görünmüyor.Ancak her şey soruşturma altında. Bu sanatoryumda her gün insanlar doğup ölüyor, bu nedenle bu olayı herhangi bir ölümle ilişkilendirmek çok zor” diye konuştu.

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