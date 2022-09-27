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Bir günde 300 erkekle beraber oldu

49 yaşındaki Jasmin St. Claire, yetişkin filmlerinde rol alarak kısa sürede popüler hale gelmeyi başardı. 24 saat içinde 300’den fazla erkekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Claire tepkilerin odağına yerleşmişti. Bir süre önce yetişkin film kariyerinden emekli olduğunu açıklayan Claire en büyük hayalinin normal rollerde oyunculuk yapmak olduğunu ifade etti.

27 Eylül 2022 Salı 11:34
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Bir günde 300 erkekle beraber oldu



24 saat içinde en çok cinsel ilişkiye girme rekorunu kıran yetişkin film yıldızı Jasmin St. Claire, sektörün çok geride kaldığını dile getirdi. Özellikle sosyal medya kullanımının yetişkin filmlerdeki etkisinden bahseden Claire, “Bence çok fazla ucuzladı. Yetişkin filmlerin altın çağındaki cazibesini hatırlıyorum da bu kesinlikle ucuz bir durum” dedi.

“KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM”

Yetişkin film sektörünün zorluklarından söz eden Claire, “Kendi isteğimle ayrıldım. Çocukken tiyatro yaptım ve en büyük hayalim oyuncu olmaktı. Şimdi hayallerimin peşinden gidiyorum ve normal rollerde yer alacağım. Kendi isteğimle ayrıldım. Şu anda oyunculuk ağımın İngiltere ayağını oluşturuyorum. Kesinlikle iyi yazılmış bir psikolojik gerilim rolünde yer almak isterim” diye konuştu. 23 yıllık yetişkin film kariyerinden sonra 49 yaşındaki ünlü isim yeniden oyunculuk dersleri aldığını söyledi.

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