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Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!
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Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!

Avustralya, dört aydır söndürülemeyen devasa yangınlar ve ardından gelen sele bir kötü durum daha eklendi. Avustralya’nın başı, bu kez de huni örümcekleri dertte. Uzmanlar, ülkede artan nem ve sıcaklığın, söz konusu örümceklerin gelişmesi için uygun olduğu görüşünde.

24 Ocak 2020 Cuma 10:07
Bir insanı 10 dakikada öldürebilen örümcekler bela oldu!

Avustralya’da huni örümcekleri insanların en büyük korkularından biri olmaya başladı. Doğu Avustralya’nın nemli orman bölgelerine özgü olan örümceklerin, bir insanı dakikalar içinde öldürecek kadar zehirli olduğu biliniyor.

UZMANLAR UYARDI

Avustralya Sürüngen Parkı, huni örümceklerinin aktivitesinin son günlerde arttığını açıkladı.

Facebook’ta yayınlanan bir videoda park sözcüsü Daniel Rumsey, “Son zamanlarda artan sıcaklık ve nem oranı, huni örümceklerinin çoğalmasına zemin hazırladı. Bu örümcekler, dünyanın en tehlikeli örümcek türlerinden biridir. Bu konuyu çok ciddiye almalıyız” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.

Son Güncelleme: 24.01.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberörümcek
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