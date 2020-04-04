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Bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Londra’da yaşamını sürdüren Aşağı Bostancılı 82 yaşındaki Salise Demirağ, Covid-19 salgını nedeniyle 26 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:31
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Bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti

Koronavirus salgını bu kez kızıyla birlikte Londra’da yaşamını sürdüren 82 yaşındaki Salise Demirağ’ın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Aslen  Aşağı Bostancılı olan Salise Demirağ, Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Londra’nın Harringey bölgesinde kızı ile birlikte kalan Demirağ, 18 Mart’ta rahatsızlanmasının ardından coronavirus tedavisi görüyordu.

Aile yakınları, Salise Demirağ’ın naaşının 1 hafta boyunca dezenfekte edileceğini, defin işlemleri için kendilerinin bilgilendirileceklerini aktardı.

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Kıbrıslı TürkİngiltereCoronavirüsKoronavirüs
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