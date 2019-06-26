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Bir poşetin içinde ormanlık alana terk edilmiş! Daha göbek bağı bile…

ABD'nin Georgia eyaletinde ormanlık alanda bir plastik poşet içinde terk edilmiş bir bebek bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:58
Bir poşetin içinde ormanlık alana terk edilmiş! Daha göbek bağı bile…

Yeni doğan bebeği bölgede yaşayan bir kişinin dikkati kurtardı. Yakınlarda ağlama sesi duyan bir kişi, ihbarda bulunca, bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri yürek burkan manzarayla karşılaştı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, memurların plastik poşeti açtığı ve henüz göbek bağı kesilmemiş yeni doğan bir bebekle karşılaştığı görülüyor.

Polise “Sesi evden duydum. Çocuklarımla birlikteyim. Onlar bebek olduğunu söylüyor ama ben bir hayvan olmalı dedim” şeklinde konuştu.

Bir memurun poşeti açmak için kestiği görülürken, “Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Canım benim. Ne kadar kıymetlisin sen” dediği duyuluyor.

Forsyth Bölge Şerifliği, geçici olarak ‘India’ adını verdikleri bebeğin muhtemelen Hispanik olduğunu açıkladı.

Bulunur bulunmaz bir hastaneye kaldırıldığı ifade edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Minik India’nın Georgia Aile ve Çocuk Hizmetleri Departmanı’na sevk edildiği belirtilirken, polis görüntüleri yayınlayarak bebeğin ailesini bulmak için vatandaşlara çağrı yaptı.

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