Bir sonraki pandemi buzullardan ortaya çıkabilir

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, bir sonraki pandemi, yarasa ya da kuşlardan değil eriyen buzlardan ortaya çıkabilir.



Arktika'daki Hazen Gölü'nün toprağının genetik analizleri, eriyen buzulların yakınlarında viral yayılım riskinin daha fazla olabileceğini gösterdi.



Bulgular, artan küresel sıcaklıkların buzulların erimesine neden olarak hapsolan virüs ve bakterilerin vahşi yaşama ulaşma ihtimalini artırdığını ortaya koyuyor.



Araştırma, Proceedings of the Royal Society B'de yayımlandı.



2014 yılında Fransa'nın Aix-Marsilya'daki Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, Sibirya'daki donmuş topraklardan alınan bir virüsü canlandırmayı başarmıştı.

Çalışmada yer alan Jean-Michel Claverie, BBC'ye yaptığı açıklamada, bu tür buz tabakalarını ortaya çıkarmanın "felaketin tarifi" olacağını belirtmişti.

DÜNYAYI ETKİLEYEN BÜYÜK SALGINLAR

Coronavirüs (Covid-19) pandemisi: 2019'un sonlarında ortaya çıkan yeni tip corona virüs pandemisi geride kalan sürede 630 milyon kişiye bulaştı. Toplamda 6.5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

"Kara Ölüm” veba salgını: İnsanlık tarihinin en ölümcül salgınlarının başında “Kara ölüm” olarak da nitelendirilen veba salgınları geliyor. Veba salgınlarının en büyüklerinden biri 75 ila 100 milyon insanı öldürdüğü tahmin edilen Kara Veba Salgını oldu. 1347-1351 yılları arasında Avrupa’da büyük yıkıma yol açan veba salgını, Asya'nın güney batısında başlayarak 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya ulaştı.

Viral kanamalı ateş salgını: 4 ayrı RNA virüsünün yol açtığı “Kanamalı ateş” salgınları, 1545-1548 yılları arasında Meksika’da ortaya çıktı ve tahminen 5 ile 15 milyon insanı öldürdü.

İspanyol vebası: Veba bu kez 1647-1652 yılları arasında İspanya’yı kasıp kavurdu. “Kara Ölüm", İspanya’da 76 bin ölümden sorumlu tutuldu.

Kolera salgını: 1817-1824’de Asya ve Avrupa’da ortaya çıkan kolera salgını, 1899- 1923 yılları arasında yaklaşık 1.500 bin kişiyi öldürdü. Vibrio cholerae adlı bakteriyle gelişen kolera, bağırsak enfeksiyonuna, daha sonra şiddetli ishale neden olan bir hastalık. Kolera, 1817′de Japonya’da, 1826′da Moskova’da, 1831′de Berlin’de, Paris’te ve Londra’da salgınlar yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1912-1913 Balkan Savaşı sırasında görülen kolera salgını ciddi kayıplara sebep oldu.

Çiçek hastalığı salgını: Çiçek hastalığı, her yaşta, her cinste görülen, irinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan, ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık olan çiçek hastalığı tarihte en çok ölüme yol açan hastalıklar listesinde bulunuyor. Çocuklarda daha sık görülen çiçek hastalığının Variola major ve Variola minor olmak üzere iki tipi bulunuyor.

Tifüs salgını: Tifüs epidemisi 1848 yılında 20 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuldu.

İspanyol gribi: İspanyol gribi ya da İspanyol nezlesine, 1918-1920 yılları arasında H1N1 virüsünün ölümcül bir alt türü yol açtı. İspanyol Gribi, 18 ay içinde 50 ile 100 milyon arası insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgınlardan biri oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın son aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan İspanyol gribinin, dört yıl süren savaşın bitmesinde rol oynadığı düşünülüyor.

HIV-AIDS salgını: 2014 yılında dünyada yaklaşık 36.9 milyon insanın HIV pozitif olduğu belirtildi. 2010 yılında 1.8 milyon insan AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, bu sayı 2005 yılında 2.2 milyondu. The Lancet'te yayınlanan bir raporda, 2015 Global Hastalık Yükü Çalışmasına göre HIV enfeksiyonunun 1997 yılında 3,3 milyon hastayla zirve noktasına eriştiği tahmin ediliyor.