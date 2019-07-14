Bir ülke beşik gibi sallandı

Deprem, yanardağ patlaması ve tsunami gibi doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı Endonezya'da korkutan bir gelişme oldu... Ülkenin doğusundaki Ternate kenti 7.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.