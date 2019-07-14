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Bir ülke beşik gibi sallandı

Deprem, yanardağ patlaması ve tsunami gibi doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı Endonezya'da korkutan bir gelişme oldu... Ülkenin doğusundaki Ternate kenti 7.3 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Yerin 10 kilometre derinliğinde yaşanan depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan yok.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:19
Bir ülke beşik gibi sallandı

Pasifik ülkesi Endonezya’da korkutan bir deprem meydana geldi… Ülkenin doğusunda bulunan Ternate kasabasının güneydoğusunda 7.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Zeminin 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem sonrasında yetkililer açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada 7.3 büyüklüğündeki depremden sadece 30 dakika önce bölgede 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı belirtildi. Yapılan incelemeler sonrasında bölgede ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Yetkililer, “İnsanlar panik yaşadı ve evlerinden kaçtı. Okyanusa yakın yerlerde yaşayanlar yüksek bölgelere gitti” ifadesini kullandı.

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DepremHaberKKTC
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