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Bir ülke daha savaşa gidiyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 70. güne girilirken, savaş hattında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko orduya "Savaşa hazır olun" talimatı verdi. Lukaşenko'nun emriyle birlikte Belarus silahlı kuvvetleri bugün ani tatbikata başlarken, birliklerin savaşa hazır olma ve belirlenen bölgelere yürüme görevlerini icra edeceği belirtildi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 14:00
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Bir ülke daha savaşa gidiyor!

Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.

Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, "Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Putin ile görüşen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan orduya talimat: Savaş için gerekli hazırlıkları yapın

Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin ile görüşen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan orduya talimat: Savaş için gerekli hazırlıkları yapın

70 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Son Güncelleme: 04.05.2022 14:07
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşBelarus
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