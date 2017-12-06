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Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!

Rusya'nın Kazan kentinde yaşayan 22 yaşındaki Adelina ve Alina Fakteyeva ikiz kardeşler 'zengin koca' arayışına girdi.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:47
Birbirleriyle paylaşmak için zengin koca arıyorlar!
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Rus medyasına yansıyan haberlere göre; Adel ve Alina Fakteyeva kendi memleketlerinden oldukça sıkıldı. Kazan'da tuttukları moda bloğu sayesinde tanınan ve daha önce gündeme gelen ikizler üniversite eğitimi alıyor. İkizler, şimdilerde daha iyi bir hayat yaşamak için bir zengin bir adam arayışına girdi. Farklı markaların reklamını yaparak ayda 10 bin ruble (yaklaşık 615 lira) kazanan Fakteyeva kardeşler, "Her şeyi birlikte yaptıkları takdirde kocalarını paylaşmayı sorun etmeyeceklerini" söylüyor. İkiz kardeşler, hayallerindeki partneri ise 'aşırı zengin ve açık fikirli' diye tanımlıyor. İsteklerinde oldukça kararlı olan Adelina ve Alina Fakteyeva yerel işadamları ve siyasetçilerden yardım da istedi.

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