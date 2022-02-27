Birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 4. gününde devam ediyor. İki ülke arasında sıcak çatışma sürerken birçok ülke de Rusya'ya karşı yaptırımlar açıklıyor. Yaptırımların yanında bazı ülkeler Rusya'ya hava sahalarını kapattıklarını da duyurdu.

Bugün Almanya Ulaştırma Bakanlığı, Almanya havasahası ve havaalanlarının Rus uçaklarına üç ay boyunca kapatılacağını açıkladı. İnsani yardım uçalarının bu yasağın dışında tutulacağı belirtildi. Almanya'nın ardından İtalya'da hava sahasını Rus uçaklarına kapattı.

Hollanda'da bu akşam itibariyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı. Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.



Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

DANİMARKA DIŞİŞLERİ BAKANI: HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATMAYA HAZIRLANIYORUZ

Bugün öğlen saatlerinde Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirtti.

Kofod, "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz" dedi.

"AB ÜLKELERİNE DE BASKI YAPACAĞIZ"

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.



Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

FİLANDİYA



Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.



Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.



Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

RUSYA BAZI ÜLKELERE HAVA SAHASINI KAPATTI

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.



Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.