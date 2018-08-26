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Biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi

26 Ağustos 2018 Pazar 11:25
Biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl, Ağrı ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bir asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, Bingöl, Ağrı ve Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bingöl valiliğinden yapılan açıklamada ise terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda biri Terör Arananlar Listesi’nde gri kategoride yer alan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği, operasyonda bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Güvenlik güçlerince Karlıova ilçesi kırsalında çıkan çatışmada PKK’lı teröristler “Poyraz Agir” kod adlı Mehmet Şirin Özen (35) ve “Adil Havar” kod isimli Aykut Özkur (29) silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildi.” denildi.

“Poyraz Agir” kod adlı teröristin Terör Arananlar Listesi’nde gri kategoride bulunduğu belirtilen açıklamada, “Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerden Mehmet Şirin Özen, Erzurum-Karayazı ilçesi nüfusuna kayıtlı,

Aykut Özkur ise Muş-Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı.” ifadelerine yer verildi.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
DünyaHaberTerörist
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