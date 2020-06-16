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“Birilerine karşı değil”

Yunan Başbakan Miçotakis, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili, "Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil” ifadelerini kullandı.

16 Haziran 2020 Salı 11:30
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“Birilerine karşı değil”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye skandal bir benzetmede bulundu.

Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan Miçotakis, Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs ortaklığında devam eden Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili olarak, "Bu süreç birilerine karşı ya da sadece birilerine özel değil. Türkiye emperyalist boru hattı rüyasını bırakıp bizimle eşit ve kanunlara uyan partner gibi birlikte çalışmak isterse bunu hoş karşılarız fakat kabadayı bir komşu gibi yaparsa bunu hoş karşılamayız" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlik bitmek bilmiyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından ve Ayasofya kararlarından hoşnut olmayan Yunanistan açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklamalar, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çok sert şekilde cevap buldu.

Anahtar Kelimeler:
YunanistanMicotakis
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