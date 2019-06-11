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Birkaç ‘like’ uğruna canından oldu

Rusya'da yüksek binalara çıkarak verdiği pozlarla ünlü olan sosyal medya fenomeni Alina, hareket halindeki trenin üstünde fotoğraf çektirmek isteyince feci şekilde can verdi.

11 Haziran 2019 Salı 15:00
Birkaç ‘like’ uğruna canından oldu
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Rusya'nın Leningrad oblastına bağlı Gatçina şehrinde Alina isimli 21 yaşındaki genç kız trenin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmek istedi. Daha önce de Rusya'da birçok yüksek binaya ve çatılara çıkarak fotoğraf çeken ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayan genç kız fenomen olmuştu.

Genç kızın fark edilmesiyle tren durduruldu.

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Fotoğraf çektirmek için son olarak gizlice bir trenin üzerine çıkan genç kız önce vagonun üstüne uzandı. Genç kıza her zaman birlikte fotoğraflar çektiği arkadaşı eşlik etti. Vagonun üzerine yatan Alina, trenin hareket etmesinden bir süre sonra ayağa kalktı.

Alina yüksek binalarda verdiği pozlarla fenomen olmuştu.

Bu sırada tren makas değiştirince sarsılan genç kız düşmemek için elektrik kablolarına tutundu. Yüksek voltaja kapılan genç kızın fark edilmesiyle tren durduruldu. Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

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