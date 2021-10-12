Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte Adapass kullandı
Sahte Adapass kullandı
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine gönderildi
İşlediği suçtan 1 ay cezaevine...
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla suçlanıyorlar
Temizliğe gittikleri evde hırsızlık yapmakla...
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kundaklama meselesinde 3 kişi...
Lefkoşa'da sapıklık!
Lefkoşa'da sapıklık!
banner107

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

12 Ekim 2021 Salı 19:25
103 Okunma
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak
banner108

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Güney Kore Kültür Merkezi (KKC), Squid Game'in gerçek hayatta, ölümcül olmayan versiyonu düzenleniyor.

KKC'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar dizide yer alan Kırmızı Işık Yeşik Işık, Dalgona şeker yarışması, kağıt çevirme, misket ve Ddakji gibi oyunları oynayacak. Yarışma sırasında oyun yetkilileri pembe kostümler, yarışmacılarsa mavi-beyaz takım giyecek.

KKC, kazananların ise sürpriz ödüller kazanacağını açıkladı. Ödülün dizideki gibi büyük bir para ödülü olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

SQUİD GAME DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dünya çapında popüler olan Squid Game dizisinde, hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Çocuk oyunlarında yarışan yarışmacılar, oyunların sonunda büyük para ödülünün sahibi olacaktır. Ancak yarışmacılar, oyunları geçmek ve para ödülüne ilerlemek için hayatlarını riske atarlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti
Kahvede stok endişesi
Kahvede stok endişesi
Hayaletle evli olduğunu söyledi
Hayaletle evli olduğunu söyledi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim