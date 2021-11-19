Birleşik Krallık, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan ediyor

Patel perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden hükümetindeki yetkililerle görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi kanadıyla askeri kanadını artık ayrı değerlendiremeyeceklerini söyledi.



Tasarıyı haftaya parlamentodan geçirmeyi umduklarını belirten İçişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:



"Artık Hamas'ın askeri ve siyasi kanadını birbirinden ayıramayacağımız görüşüne vardık. Bu karar geniş çaplı istihbarat, bilgi ve terörizmle bağlardan yola çıkılarak verildi. Durumun ciddiyeti kendini belli ediyor."



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, ülkede 2001'de yasaklanmıştı.



Bundan sonra Hamas'ın tamamını terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirmeyi öngördüklerini belirten Patel, örgütün bayraklarının kullanılmasının ve örgüt adına organizasyon düzenlenmesinin de yasaklanacağını bildirdi.



Times of Israel'in aktardığı, İsrail'deki Birleşik Krallık Büyükelçiliği'nden yayımlanan duyuruya göre Patel'in bugün konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.



İçişleri Bakanı'nın, duyurusunda şu ifadelere yer vereceği de bildirildi:



"Hamas'ın terörist saldırılar düzenlemek için ciddi bir kapasitesi bulunuyor. Gelişmiş nitelikte silahlara kapsamlı erişimleri olduğu gibi terörist yetiştirmek için tesislere de sahipler. Ayrıca uzun süredir terörizmle ilgili ciddi şiddet olaylarında yer aldılar."



Yeni uygulama kapsamında Hamas destekçileri 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.



ABD, Kanada ve AB, Hamas'ı halihazırda terör örgütü olarak kabul ediyor. Öte yandan Türkiye, İran, Rusya ve Çin gibi ülkeler Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyor.