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Birleşik Krallık koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi

Birleşik Krallık’ta Johnson hükümeti ile Fransız ilaç şirketi Sanofi potansiyel yeni tip koronavirüs aşısından 60 milyon adet tedarik edilmesi için anlaşmaya vardı

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24
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Birleşik Krallık koronavirüs aşısı için 60 milyon dozluk yeni sipariş verdi

Birleşik Krallık’ta Boris Johnson hükümeti ile Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline arasında, iki şirket tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 60 milyon adet tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirdi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, halen test süreci devam eden aşı çalışmasının başarılı olması halinde Johnson hükümetine 60 milyon doz aşını tedarik edilmesi konusunda tarafların anlaştığı kaydedildi.

Onay süreci 2021’in ilk yarısında tamamlanacak

Açıklamada, Johnson hükümetinin ödeyeceği meblağ belirtilmezken, aşı çalışmasının başarılı olması halinde denetim kuruluşları tarafından onay sürecinin 2021 yılının ilk yarısında tamamlanabileceği ifade edildi.

Birleşik Krallık daha önce de Kovid-19 için geliştirilen ve henüz test aşamasında olan aşılar için Alman ilaç şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile 30 milyon doz için, Fransız ilaç şirketi Valvena'yla ile de 60 milyon doz için anlaşmıştı.

Son Güncelleme: 29.07.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıKoronavirüsBirleşik Krallık
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