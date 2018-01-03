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Birleşik Krallık'ta fırtına

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Birleşik Krallık genelinde bugün etkili olmaya başlayan "Eleanor" fırtınasının getirdiği şiddetli rüzgar, yağış ve dev dalgalar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve elektrik kesintileri yaşandı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:48
Birleşik Krallık'ta fırtına
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Birleşik Krallık'ta Meteoroloji Kurumu, bazı yerlerde saatte 162 kilometreye kadar fırtınanın hızının bugün öğleden sonra azalacağını duyurdu. 

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'nın geneli ile İskoçya'nın güney bölgeleri için kötü hava koşullarına "hazırlıklı olun" çağrısında bulunulurken, ayrıca şiddetli yağış dolayısıyla ada genelinde sel uyarıları yapıldı.

Şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede sarı ve turuncu alarm veren Meteoroloji Kurumu, halkı, ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, fırtına sebebiyle ağaçların devrilebileceğini, dev dalgaların oluşabileceğini, elektrik kesintileri ve sel yaşanabileceğini bildirdi.

Galler'de aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu bir erkeğin yaralandığı bildirilirken, kötü hava koşulları sebebiyle Kuzey İrlanda ve İngiltere'nin kuzeyinde toplam 6 bin, Galler'de ise 300 hane elektriksiz kaldı.

Ülkede yoğun olarak kullanılan bazı köprüler ile başkent Londra'nın etrafını çevreleyen M25 otobanı da yollara düşen ağaçlar sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapandı.

Kuvvetli rüzgarların sebep olduğu dev dalgalar, toprak kayması ve aşırı yağış nedeniyle İngiltere ve Galler'deki demiryollarında bazı seferlerde aksamalar yaşandı.

Çevre Ajansı da Londra'dan geçen Thames Nehri kıyısında yaşayanların sele karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunarak, nehirde kurulu sel önleyici bariyerlerin yüksek gelgit seviyesi nedeniyle kapatıldığını aktardı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde tekrar açılması bekleniyor. 

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