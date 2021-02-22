Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz öldü

Ölümlerin yüzde 36'sı uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanırken, yüzde 15'i intihar nedeniyle gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) kaynaklanan ölümlerin ise yüzde 3'ten daha az olduğu belirlendi.

Grup, hükümeti, "eski ekonomik destek taahhütlerini yeniymiş gibi yeniden paketleyip sunmak yerine bu korkunç can kayıplarını durdurmak için daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin salgın sırasında evsizlere kalacak yer sağlanmasını öngören "Herkes İçeride" adlı programı hayata geçirdiğine işaret edilerek, evsizler için bu yıl 700 milyon, gelecek yıl da 750 milyon sterlinlik destek sağlanacağı denildi.