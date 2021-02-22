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Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz öldü

Birleşik Krallık'ın tamamında geçen yıl 976 evsiz öldü. İngiltere ve Galler'de 693, İskoçya'da 176 ve Kuzey İrlanda'da 107 kişi yaşamını yitirdi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:04
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Birleşik Krallık'ta geçen yıl 976 evsiz öldü

Ölümlerin yüzde 36'sı uyuşturucu ve alkol kullanımından kaynaklanırken, yüzde 15'i intihar nedeniyle gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) kaynaklanan ölümlerin ise yüzde 3'ten daha az olduğu belirlendi.

Grup, hükümeti, "eski ekonomik destek taahhütlerini yeniymiş gibi yeniden paketleyip sunmak yerine bu korkunç can kayıplarını durdurmak için daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan açıklamada, hükümetin salgın sırasında evsizlere kalacak yer sağlanmasını öngören "Herkes İçeride" adlı programı hayata geçirdiğine işaret edilerek, evsizler için bu yıl 700 milyon, gelecek yıl da 750 milyon sterlinlik destek sağlanacağı denildi.

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