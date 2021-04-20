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Birleşik Krallık’ta Covid kaynaklı can kayıpları tek haneye indi

Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün Covid-19 sebebiyle dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 1 Eylül 2020’den bu yana en düşük can kaybını bildiren Birleşik Krallık’ta vaka sayılarındaki hızlı düşüş de devam ediyor.

20 Nisan 2021 Salı 16:05
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Birleşik Krallık’ta Covid kaynaklı can kayıpları tek haneye indi

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşılamaya ilk başlayan ülke olan Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün son yedi ayın en düşük Covid can kaybı gerçekleşti.

Ülkede son 24 saatte corona virüs sebebiyle dört kişi hayatını kaybederken bu 1 Eylül 2020’de üç kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu.

Son yedi ayın en düşük can kaybını bildiren Birleşik Krallık’ta ayrıca 2 bin 963 Covid-19 vakası bildirirken rakamlardaki sert düşüş sevinçle karşılandı.

EN AZ BİR DOZ AŞI OLAN KİŞİ SAYISI 33 MİLYON

En az bir doz aşı olan 33 milyon kişi olan Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz hafta kafe ve restoranlar açılırken, normalleşme yolunda adımlar atıldı.
Can kayıplarının ikisi İngiltere’de görülürken, diğer ikisinin de Galler’de görüldüğü bildirildi.

İskoçya'da ve Kuzey İrlanda'da can kaybı görülmezken Birleşik Krallık’ta 24 saat içinde kaydedilen rakamlara göre Covid şikayetiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 179 oldu.

Son Güncelleme: 20.04.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkKoronavirüsCoronavirüsİngiltere
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