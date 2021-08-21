Birleşik Krallık’ta Kamyon Şoförü İhtiyacı Hat Safhada

The Herald Scotland’ın haberine göre; Birleşik Krallık’ta firmaları zorlayan en önemli sorun ise tedarik. Özellikle alkol servis eden mekanlara mal taşımak için ağır vasıtalara ihtiyaç var ve onları sürmek için belli kriterleri karşılayan sürücüler olmak zorunda.

İskoçya’da bir gece kulübünün sahibi olan Donald MacLeod, yerel basına verdiği röportajda sektörün tedarik sorunlarıyla başa çıkamadığını doğruladı.

SORUN PANDEMİ DEĞİL BREXIT

Ne var ki, bu insan gücü eksikliği pandemiden değil, Brexit’ten kaynaklanıyor. Brexit sonrası ülkede 90 bin şoför gereksiz hale geleceklerini düşünerek sektörü terk etti veya Avrupa’nın başka yerlerine giderek orada çalışmaya başladılar.

“100 BİN ŞOFÖRE İHTİYAÇ VAR”

İngiltere şu an 100 bin kamyon şoförüne ihtiyaç duyuyor. Büyük bir İngiliz lojistik şirketi, hükümetten bu mesleği “İngiltere’nin kıtlık listesine” koymasını isteyen bir mektup yazdı. Bu, Avrupa Birliği’nden sürücülerin işe alınmasını kolaylaştıracak.