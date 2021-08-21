Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Birleşik Krallık’ta Kamyon Şoförü İhtiyacı Hat Safhada

Birleşik Krallık’ta tüm sektörlerde çalışan sıkıntısı yaşanırken nakliye ile lojistik sektöründeki sıkıntı işletmeleri zor durumda bırakıyor. Şoför açığı ise hat safhada…

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:02
228 Okunma
Birleşik Krallık’ta Kamyon Şoförü İhtiyacı Hat Safhada

The Herald Scotland’ın haberine göre; Birleşik Krallık’ta firmaları zorlayan en önemli sorun ise tedarik. Özellikle alkol servis eden mekanlara mal taşımak için ağır vasıtalara ihtiyaç var ve onları sürmek için belli kriterleri karşılayan sürücüler olmak zorunda.

İskoçya’da bir gece kulübünün sahibi olan Donald MacLeod, yerel basına verdiği röportajda sektörün tedarik sorunlarıyla başa çıkamadığını doğruladı.

SORUN PANDEMİ DEĞİL BREXIT

Ne var ki, bu insan gücü eksikliği pandemiden değil, Brexit’ten kaynaklanıyor. Brexit sonrası ülkede 90 bin şoför gereksiz hale geleceklerini düşünerek sektörü terk etti veya Avrupa’nın başka yerlerine giderek orada çalışmaya başladılar.

“100 BİN ŞOFÖRE İHTİYAÇ VAR”

İngiltere şu an 100 bin kamyon şoförüne ihtiyaç duyuyor. Büyük bir İngiliz lojistik şirketi, hükümetten bu mesleği “İngiltere’nin kıtlık listesine” koymasını isteyen bir mektup yazdı. Bu, Avrupa Birliği’nden sürücülerin işe alınmasını kolaylaştıracak.

Anahtar Kelimeler:
Birleşik KrallıkKamyon Şoförü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor
Karadağ "en tembel vatandaşını" arıyor
O Ülkeyi Karıştıran Hücrede Aşk Görüntüleri!
O Ülkeyi Karıştıran Hücrede Aşk Görüntüleri!
Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
Biden: Afganistan'dan daha iyi bir şekilde çekilemezdik
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim