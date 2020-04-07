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Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 91 oldu

Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk.

07 Nisan 2020 Salı 18:16
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Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 91 oldu

Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı toplam 91 olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk olurken, 50’sı Kıbrıslı Rum. Türkiye kökenli vatandaşların sayısı ise 16 olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsCoronavirüs
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