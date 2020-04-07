Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı 91 oldu

Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı toplam 91 olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk olurken, 50’sı Kıbrıslı Rum. Türkiye kökenli vatandaşların sayısı ise 16 olduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk.
Birleşik Krallık’ta Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslıların sayısı toplam 91 olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybedenlerin 41'i Kıbrıslı Türk olurken, 50’sı Kıbrıslı Rum. Türkiye kökenli vatandaşların sayısı ise 16 olduğu belirtildi.