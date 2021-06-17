Birleşik Krallık’ta vaka sayısı 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Dünyada corona virüs aşılamasına ilk başlayan ülke olan Birleşik Krallık’ta Mart ayının sonundan itibaren vaka sayılarında büyük düşüşler kaydedilmiş, 1700’lü rakamlar görülmüştü.

İlk olarak Hindistan’da tespit edilen Delta varyantının ülkede etkili olmasıyla birlikte vaka sayılarında artış görülen Birleşik Krallık’ta geçtiğimiz gün Şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Bölgedeki dört ülkede (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 9 bin 55 vaka kaydedilirken, dokuz kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir önceki gün 7 bin 673 vaka görülen Britanya’da, 24 saat içerisinde yüzde 18 artış kaydedilirken can kaybının ise bir kişi düştüğü bildirildi.

Kaydedilen vaka sayısının 25 Şubat’ta görülen 9 bin 985’in ardından en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Birleşik Krallık’ta aşılama yaşı 21’e kadar inerken bölgede 42 milyonun üzerinde aşı dozu uygulandı.

Önümüzdeki günlerde aşılama yaşının 18’e inmesinin beklendiği bölgede geçtiğimiz günlerde kritik bir eşik aşılarak iki doz aşı olan kişi sayısı 30 milyonu geçti.